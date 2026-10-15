¿El SAT te quitará parte de tu aguinaldo en 2026? Este es el monto libre de impuestos

Miles de trabajadores podrían recibir descuentos en su aguinaldo de diciembre. Conoce cuánto dinero está libre de ISR y cómo saber si te corresponde pagar impuestos

Si recibes un aguinaldo de hasta 3 mil 519.30 pesos en 2026, no tendrás que pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) por esta prestación. Sin embargo, quienes superen esa cantidad podrían recibir un descuento en su nómina, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece un límite de dinero libre de impuestos. La retención no se aplica sobre todo el aguinaldo, sino sobre la parte que rebasa el monto exento, conforme al cálculo fiscal correspondiente.

A poco más de dos meses de que termine el año, una de las principales preocupaciones de los trabajadores es saber cuánto dinero recibirán realmente en diciembre. Y no es para menos, pues este ingreso adicional suele destinarse al pago de deudas, compras navideñas, gastos familiares o simplemente para tener un ahorro que permita comenzar enero con mayor tranquilidad.

Aunque muchas personas hacen sus cuentas considerando los días de salario que les corresponden, hay un detalle que puede cambiar la cantidad final: el descuento del ISR. Por ello, antes de comprometer el dinero del aguinaldo, conviene conocer cómo se calcula y qué parte de esta prestación se encuentra protegida por las disposiciones fiscales.

¿Cuánto te puede descontar el SAT de tu aguinaldo 2026?

El monto que finalmente recibe cada trabajador depende de cuánto gana y de las prestaciones que tenga establecidas en su contrato. Por ejemplo, una persona con un sueldo diario de 400 pesos y derecho a 15 días de aguinaldo recibirá 6 mil pesos antes de impuestos, siempre que haya laborado durante todo el año. Sin embargo, eso no significa que necesariamente le depositarán esa cantidad completa.

En este caso, de los 6 mil pesos de aguinaldo, 3 mil 519.30 pesos estarán libres de ISR, mientras que los 2 mil 480.70 pesos restantes se considerarán ingresos gravados. Es importante aclarar que esa última cifra no representa el descuento que realizará el SAT, sino la cantidad que deberá tomarse en cuenta para calcular el impuesto correspondiente.

Para determinar el límite libre de impuestos se utiliza la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario para 2026 fue fijado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 117.31 pesos. La legislación fiscal contempla una exención equivalente a 30 UMA para las gratificaciones anuales, como el aguinaldo, de ahí que este año el monto protegido sea de 3 mil 519.30 pesos.

El aguinaldo 2026 tendrá una exención de ISR de hasta 3 mil 519.30 pesos, de acuerdo con las disposiciones fiscales./ RS

Pero hay otro punto que puede causar confusión. Si trabajas para dos empresas y ambas te entregan aguinaldo, no significa que tengas derecho a duplicar la cantidad exenta de impuestos. La exención se considera sobre el total de esta prestación recibida durante el año, por lo que es importante revisar los comprobantes de ambos empleadores para evitar errores en el cálculo fiscal.

El descuento tampoco será igual para todos los trabajadores que reciban el mismo aguinaldo, ya que el ISR depende de los ingresos gravados y del procedimiento utilizado para calcular la retención. Por ello, es recomendable revisar el recibo de nómina, donde deben aparecer identificadas las cantidades exentas, las gravadas y los impuestos retenidos por la empresa.

Aguinaldo 2026: cuándo deben pagarlo y quiénes tienen derecho a recibirlo

Más allá de los descuentos fiscales, hay una fecha que los trabajadores deben tener presente. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre, por lo que las empresas tienen como límite el 19 de diciembre de 2026 para cumplir con esta obligación. Algunas pueden adelantar el depósito, pero ninguna debe utilizar sus propias políticas internas para retrasar el pago más allá del plazo legal.

El monto mínimo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo equivale a 15 días de salario por cada año completo de servicio. No obstante, existen empresas que ofrecen 20, 30 o más días como parte de sus prestaciones, por lo que cada trabajador debe revisar las condiciones de su contratación para saber cuánto dinero le corresponde.

Tampoco es necesario haber trabajado desde enero para recibir esta prestación. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) señala que quienes ingresaron a una empresa durante el año tienen derecho a una cantidad proporcional, calculada de acuerdo con el tiempo que hayan prestado sus servicios.

Lo mismo sucede con quienes terminaron su relación laboral antes de diciembre. Si una persona renunció o fue despedida, la empresa debe pagarle el aguinaldo proporcional correspondiente al periodo trabajado, como parte de los conceptos incluidos en su finiquito o liquidación, según corresponda.

Millones de trabajadores en México recibirán su aguinaldo antes del 20 de diciembre de 2026, como establece la Ley Federal del Trabajo./ Pixabay