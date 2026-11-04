La plataforma presentó el primer tráiler de Marcos: Otro mundo es posible, una película que recupera la historia del EZLN con testimonios inéditos y más de 5 mil horas de material de archivo

Netflix llevará a su catálogo la historia del Subcomandante Marcos, una de las figuras más conocidas del movimiento zapatista en México, con el estreno del documental Marcos: Otro mundo es posible. La plataforma dio a conocer este miércoles 4 de noviembre de 2026 el tráiler de la producción, que aborda el levantamiento indígena ocurrido en Chiapas en 1994 y recupera testimonios de quienes formaron parte de aquellos acontecimientos.

La película, escrita y dirigida por el periodista mexicano Diego Enrique Osorno, busca mostrar una faceta del personaje que durante años apareció públicamente con el rostro cubierto por un pasamontañas. Sin embargo, la historia no se concentra únicamente en su figura, pues también presenta las experiencias de las comunidades indígenas que dieron origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y que mantienen sus propias formas de organización en el sureste del país.

Uno de los principales atractivos de la producción es la cantidad de material reunido para reconstruir los hechos. El equipo trabajó con más de 5 mil horas de archivos históricos y decenas de entrevistas, entre ellas declaraciones del propio Marcos y de personas relacionadas con el movimiento. La investigación permite recuperar episodios que marcaron la trayectoria del zapatismo y conocer cómo sus demandas trascendieron las fronteras de México.

¿De qué trata Marcos: Otro mundo es posible, el nuevo documental de Netflix?

El largometraje regresa al 1 de enero de 1994, fecha en la que el EZLN inició un levantamiento armado en Chiapas para denunciar las condiciones de desigualdad y exigir derechos para los pueblos indígenas. En ese contexto apareció el Subcomandante Marcos, quien se convirtió en uno de los principales portavoces de la organización y alcanzó reconocimiento internacional por sus comunicados y apariciones públicas.

A diferencia de otras producciones centradas en los enfrentamientos y acontecimientos políticos de aquella época, Marcos: Otro mundo es posible también presta atención a lo ocurrido después del levantamiento. La película recupera la vida comunitaria en territorios zapatistas, sus proyectos de autonomía y las demandas relacionadas con la tierra, la educación, la salud y la justicia, mostrando cómo el movimiento ha continuado su actividad durante más de tres décadas.

El Subcomandante Marcos fue una de las principales figuras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)./ Netflix

El documental fue realizado por la productora Detective y cuenta con materiales que permiten contrastar diferentes momentos de la historia del EZLN. Entre ellos destaca una entrevista que Diego Enrique Osorno realizó al Subcomandante Marcos en 2017, además de imágenes vinculadas con el cineasta Oliver Stone y música de Manu Chao. Estos elementos complementan los testimonios de personas que participaron en distintas etapas del movimiento zapatista.

¿Cuándo y dónde ver el documental del Subcomandante Marcos?

Marcos: Otro mundo es posible se estrenará el miércoles 2 de diciembre de 2026 exclusivamente en Netflix, según confirmó la plataforma al presentar su avance oficial. La película, con una duración aproximada de 130 minutos, ya tuvo exhibiciones en México, entre ellas en el Festival Internacional de Cine de Morelia y el festival de documentales DocsMX.