Consulta tu recibo de luz de la CFE desde tu celular o computadora sin acudir a una sucursal. Conoce los pasos para obtenerlo en PDF y verificar cuánto debes pagar

Tener a la mano el recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no depende únicamente de que el documento llegue impreso a tu domicilio. En noviembre de 2026, los usuarios pueden consultar su información de facturación desde Internet y obtener una copia digital, una alternativa para quienes necesitan revisar cuánto deben pagar o presentar un comprobante de domicilio sin acudir a una sucursal.

Aunque muchas personas esperan la entrega física para conocer el monto de su consumo eléctrico, la CFE dispone de una plataforma en línea que permite consultar recibos de distintos periodos. El documento descargado contiene información del titular, número de servicio, consumo de energía y fechas de facturación, datos que también pueden servir para identificar diferencias entre los cobros de un bimestre y otro.

El archivo electrónico puede resultar útil al realizar trámites bancarios, escolares y administrativos en los que se solicita un comprobante de domicilio reciente. También ofrece la posibilidad de conservar varias facturas en el celular o computadora, sin acumular documentos impresos ni depender de los tiempos de entrega del servicio postal.

¿Cómo obtener el recibo de luz de la CFE por Internet?

Para consultar el documento, es necesario ingresar al sitio oficial www.cfe.gob.mx o acceder directamente a la plataforma Mi Espacio, disponible en https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/MiEspacio/Login.aspx. Si el usuario todavía no tiene una cuenta, deberá registrarse y asociar su número de servicio eléctrico. Quienes ya cuenten con acceso únicamente necesitan iniciar sesión con sus credenciales.

Dentro de la plataforma se debe localizar la sección “Consultar Recibo”, elegir el periodo de facturación disponible y abrir el documento correspondiente. Posteriormente, el comprobante puede guardarse en formato PDF para imprimirlo o enviarlo cuando sea necesario. Es importante considerar que el recibo de noviembre no estará disponible para todos los usuarios al mismo tiempo, pues su emisión depende del calendario de facturación de cada servicio.

El recibo de luz digital puede utilizarse como comprobante de domicilio en distintos trámites./ Captura de pantalla

CFE ofrece consulta gratuita y atención las 24 horas

Descargar el recibo de luz desde los canales oficiales no tiene costo, por lo que no es necesario acudir con intermediarios ni pagar por obtener el archivo. Otra opción para revisar la información de la cuenta es la aplicación CFE Contigo, que permite consultar saldos, verificar consumos y acceder a servicios relacionados con el suministro eléctrico desde un dispositivo móvil.

En caso de olvidar la contraseña, tener problemas para consultar el comprobante o detectar alguna irregularidad en la facturación, los usuarios pueden solicitar orientación al 071, número de atención de la CFE disponible las 24 horas del día, durante todo el año. También es posible acudir a un Centro de Atención a Clientes o comunicarse mediante los canales oficiales de la empresa, incluida su cuenta de X, @CFEmx.