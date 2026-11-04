Un video que circula en redes sociales despertó rumores sobre la llegada de Emma Coronel al programa de HotSpanish, pero la modelo aclaró si recibió una invitación

Emma Coronel Aispuro no participará, por ahora, en La Mansión VIP 2, pues aseguró que no ha recibido ninguna invitación para integrarse al reality show de HotSpanish. La modelo de 37 años decidió aclarar las especulaciones que surgieron en redes sociales, donde varios usuarios comenzaron a señalarla como una de las posibles habitantes de la segunda temporada, cuyo estreno está programado para el próximo 8 de noviembre.

Podría interesarte Contra Así lucía Emma Coronel a los 17 años, cuando conoció a El Chapo Guzmán

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera abordó el tema durante una transmisión en vivo a través de TikTok, plataforma en la que recientemente retomó su actividad. Su respuesta llegó después de que comenzara a circular un video promocional que algunos seguidores interpretaron como una pista sobre su supuesta incorporación al programa.

¿Qué dijo Emma Coronel sobre su participación en La Mansión VIP 2?

Durante la conversación con sus seguidores, Emma Coronel negó haber recibido una propuesta de la producción y dejó claro que los rumores no tienen fundamento hasta el momento. “Hasta ahorita no he recibido ninguna invitación para ‘La Mansión’ ni ninguna nada”, expresó la creadora de contenido, descartando así que exista un acuerdo para formar parte del reality.

Las sospechas comenzaron cuando se difundió una grabación en la que aparece una mujer de espaldas, con el cabello largo y oscuro, mientras otra persona le coloca una corona sobre la cabeza. Aunque en ningún momento se muestra su rostro, el accesorio fue relacionado con el apellido de Emma Coronel, lo que provocó que su nombre cobrara fuerza entre los posibles participantes del programa.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que la modelo es vinculada con el proyecto. Durante la primera temporada, Coronel siguió el desarrollo del reality e incluso tuvo un acercamiento con su creador, Roberto González Manzo, mejor conocido como HotSpanish, quien le envió un regalo. Desde entonces, algunos seguidores comenzaron a expresar su interés por verla participar en una futura edición.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán aclaró los rumores durante una transmisión en TikTok./ RS

La Mansión VIP 2 se estrenará el 8 de noviembre

La nueva temporada de La Mansión VIP tiene previsto comenzar el domingo 8 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El programa, creado por HotSpanish, reúne a personalidades de las redes sociales y del entretenimiento en una residencia donde sus actividades y convivencia son transmitidas durante las 24 horas del día.

La segunda edición contará con 16 participantes, entre los que se han anunciado nombres como Karely Ruiz, Itatí López y Paolita Suárez. La producción ha utilizado videos promocionales para generar expectativa alrededor de las nuevas incorporaciones, aunque no todas las identidades han sido reveladas.