VIDEO:¿Qué pasó en una cancha de Tlalpan? Futbolista recibe golpiza y le patean la cabeza durante partido amateur

Un partido amateur en Tlalpan terminó con una agresión contra uno de los futbolistas./Capturadevideo

Un video difundido en redes sociales muestra cómo al menos cuatro jugadores golpean a un rival que ya se encuentra en el suelo; el episodio ocurrió durante un encuentro de futbol amateur en la Ciudad de México

Un partido de futbol amateur en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, terminó en una agresión física contra uno de los jugadores. Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra el momento en que varios futbolistas se lanzan contra un rival y lo golpean mientras permanece derribado en la cancha.

Las imágenes difundidas por Latinus muestran que al menos cuatro jugadores participan en el ataque y que algunos incluso le propinan patadas en la cabeza al hombre que está en el suelo. El caso volvió a poner la atención sobre los episodios de violencia que también ocurren en los encuentros deportivos fuera de las ligas profesionales.

¿Cómo fue la golpiza contra el futbolista en Tlalpan?

En la grabación se observa cómo varios jugadores rodean al futbolista y comienzan a agredirlo cuando ya está en el césped. Aunque el hombre intenta protegerse, los golpes continúan y algunos de los involucrados le lanzan patadas, incluso hacia la cabeza.

El video generó reacciones entre usuarios de redes sociales por la cantidad de personas que participan en la agresión y por la violencia de los impactos. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información pública suficiente para establecer qué provocó el enfrentamiento, cómo comenzó la discusión o si hubo una decisión arbitral que desencadenara el conflicto.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que varios jugadores rodean a su rival./@Liam_piaz

¿Qué se sabe del estado de salud del jugador agredido?

Hasta la información difundida, no se había confirmado públicamente la identidad del futbolista ni el diagnóstico de las lesiones que pudo sufrir. Tampoco se han detallado las circunstancias posteriores al ataque, como si recibió atención médica o fue trasladado a un hospital.