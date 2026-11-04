¿Quién es Bobby Pulido? El cantante que ganó las elecciones en Texas

El cantante Bobby Pulido es conocido por temas como “Desvelado”, canción que lo posicionó entre los exponentes de la música tejana. / FB: @BobbyPulidoOficial

El intérprete de música texana derrotó a la republicana Monica De La Cruz y representará al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes

Bobby Pulido, cantante de música texana y ganador del Grammy Latino, ganó las elecciones del 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos, con lo que consiguió un escaño en la Cámara de Representantes por el Distrito 15 de Texas.

El artista, quien compitió por el Partido Demócrata, derrotó a la republicana Monica De La Cruz, quien buscaba la reelección. Con este resultado, los demócratas recuperaron un distrito que los republicanos habían ganado en 2022.

De acuerdo con resultados reportados por la agencia Associated Press, Pulido obtuvo 61.6% de los votos, frente a 38.4% de De La Cruz.

El cantante Bobby Pulido ganó las elecciones del Distrito 15 de Texas. / AP

Bobby Pulido pasó de convertirse en una de las voces reconocidas de la música texana a buscar un lugar en el Congreso de Estados Unidos. El cantante, originario de Edinburg, Texas, construyó una carrera de casi tres décadas en los escenarios antes de incursionar en la política.

Su historia está marcada por sus raíces familiares, su trayectoria musical y su vínculo con el Valle del Río Grande, una región fronteriza que forma parte de su identidad.

¿Cómo comenzó la historia de Bobby Pulido?

José Roberto Pulido Jr., conocido artísticamente como Bobby Pulido, nació en Edinburg, Texas, donde actualmente vive con su esposa y sus cuatro hijos, es una de las figuras reconocidas de la música tejana.

Es hijo del músico Roberto Pulido, quien también desarrolló una carrera dentro del género, por lo que creció en un entorno marcado por el trabajo, la familia y las tradiciones del sur de Texas.

Después de graduarse de la preparatoria Edinburg, Pulido estudió Ciencias Políticas, aunque posteriormente decidió dedicarse a la música, una actividad que lo llevaría a presentarse en distintos países durante casi tres décadas.

Su trayectoria lo convirtió en una de las figuras reconocidas del género texano, con canciones que lo posicionaron entre los exponentes de la música regional en Estados Unidos y México.

¿A qué se dedica Bobby Pulido además de la música?

Además de su carrera como cantante, Pulido desarrolló una trayectoria como empresario y propietario de una pequeña empresa.

De acuerdo con su biografía oficial, esta experiencia le permitió conocer los retos que enfrentan los negocios en el sur de Texas, desde la administración de presupuestos hasta el pago de nóminas.

El cantante también ha señalado su interés en mejorar las condiciones de vida de las familias de la región, especialmente ante el aumento de los precios, las dificultades para acceder a servicios de salud y los desafíos que enfrentan las comunidades fronterizas.

Además de su carrera artística, Bobby Pulido estudió Ciencias Políticas y desarrolló actividades empresariales en Texas. / AP

Bobby Pulido y su incursión en la política

En septiembre de 2025, Bobby Pulido anunció su candidatura para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El cantante participó en las elecciones primarias demócratas de marzo de 2026, donde obtuvo la nominación de su partido para competir por el escaño.

Pulido ha planteado la importancia de atender las necesidades de las familias del sur de Texas y defender los intereses de las comunidades fronterizas.

¿Quién es la familia de Bobby Pulido?

Bobby Pulido está casado y es padre de cuatro hijos. Su familia vive en Edinburg, la ciudad donde nació y creció el cantante.

En su biografía oficial, Pulido señala que la paternidad es uno de los aspectos más importantes de su vida y que su experiencia como padre ha reforzado su interés por construir mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

Bobby Pulido está casado y es padre de cuatro hijos. / Bobby Pulido

Fuera de la música y la política, disfruta de la caza y de las actividades al aire libre, una forma de mantenerse conectado con las tradiciones del Valle del Río Grande.