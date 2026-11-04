Los demócratas consiguieron una victoria histórica en las elecciones de medio término de Estados Unidos, al recuperar el control de las dos cámaras del Congreso

Las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre dejaron un resultado inesperado para el Partido Republicano. Los demócratas lograron recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, después de una jornada marcada por el descontento con el gobierno de Trump.

De acuerdo con las proyecciones, los demócratas obtuvieron al menos 255 escaños en la Cámara de Representantes, por encima de los 218 necesarios para controlar esta instancia. En el Senado, la fuerza política alcanzó alrededor de 54 sitios, suficientes para recuperar el dominio de la cámara alta.

Los resultados electorales modificaron el equilibrio de poder en Washington / Google

Demócratas arrebatan el Congreso a Trump

En los resultados, el triunfo de los demócratas en estados tradicionalmente republicanos. Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur fueron algunos de los territorios donde el partido consiguió importantes triunfos, en una elección que modificó el equilibrio de fuerzas en Washington.

Uno de los resultados más relevantes se registró en Texas, donde el demócrata James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton en la contienda por el Senado. La victoria representó un avance significativo para los demócratas en uno de los estados más conservadores del país, donde Trump había conseguido un amplio respaldo en 2024.

Donald Trump enfrenta un revés político tras las elecciones intermedias / RRSS

También destacaron los triunfos de Sherrod Brown en Ohio, Josh Turek en Iowa y Adam Hamilton en Kansas, quienes consiguieron arrebatar escaños a los republicanos. En Carolina del Norte, Roy Cooper obtuvo la victoria en una contienda que también contribuyó al cambio de mayoría en el Senado.