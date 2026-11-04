¿El IMSS atenderá de noche y los fines de semana? Esto confirmó la institución de salud

El Seguro Social ampliará los horarios de consulta de especialidades a partir del 15 de noviembre / FB: @IMSSmx

Realizará cirugías extraordinarias y contratará a 2 mil 500 médicos especialistas para reducir los tiempos de espera

Los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán nuevas opciones para recibir atención médica, luego de que la institución anunciara que a partir del 15 de noviembre de 2026 comenzarán las consultas nocturnas y de fin de semana en servicios de especialidad. La medida busca reducir los tiempos de espera y permitir que más pacientes accedan a una cita sin depender exclusivamente de los horarios habituales.

El anuncio fue realizado este martes por el director general del IMSS, Zoé Robledo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde presentó los primeros avances de una estrategia de 12 acciones para mejorar la atención hospitalaria, aumentar la capacidad de los servicios médicos y fortalecer las condiciones laborales del personal.

El IMSS comenzará a ofrecer consultas nocturnas y de fin de semana a partir del 15 de noviembre / FB: @IMSSmx

Entre las medidas también se encuentra la realización de cirugías extraordinarias los fines de semana, la contratación de 2 mil 500 médicos especialistas, la incorporación de nuevos equipos hospitalarios y la modernización de los sistemas utilizados para programar citas. De acuerdo con el instituto, estas acciones forman parte de un plan que busca mostrar resultados antes del 24 de febrero de 2027.

¿Cuándo comenzarán las consultas nocturnas y de fin de semana en el IMSS?

La ampliación de horarios comenzará el domingo 15 de noviembre de 2026, fecha a partir de la cual el IMSS pretende ofrecer más espacios para consultas de especialidad durante la noche y los fines de semana.

Durante su presentación, Zoé Robledo confirmó el inicio de esta medida y explicó que forma parte de los esfuerzos para atender a pacientes que llevan tiempo esperando una valoración médica.

El Seguro Social busca realizar 60 mil consultas adicionales de especialidad / FB: @IMSSmx

“Desde el 15 de noviembre habrá consulta de noche y fin de semana”, señaló Robledo durante su presentación.

El objetivo es aprovechar mejor la capacidad de los hospitales y distribuir las consultas en horarios adicionales, especialmente en aquellas especialidades donde existe una mayor demanda de atención.

Sin embargo, el IMSS no ha detallado todavía qué hospitales participarán en esta primera etapa, cuáles serán los horarios exactos ni qué especialidades estarán disponibles en cada unidad médica. Por ello, los derechohabientes deberán esperar la información específica que proporcione su hospital sobre la programación de citas.

La institución estima que la ampliación de horarios permitirá realizar alrededor de 60 mil consultas adicionales, aunque el cumplimiento de esta meta dependerá de la disponibilidad de personal médico y de la capacidad operativa de las unidades participantes.

La estrategia contempla contratar a 2 mil 500 médicos especialistas / FB: @IMSSmx

¿Cómo podrán solicitar una consulta nocturna en el IMSS?

Por ahora, el anuncio se refiere a la ampliación de consultas de especialidad, por lo que no debe interpretarse como un cambio generalizado de horarios en todas las Unidades de Medicina Familiar del país.

El instituto todavía no ha presentado un procedimiento específico para solicitar estas nuevas citas ni ha confirmado si podrán programarse directamente mediante plataformas digitales o si serán asignadas por los hospitales.

En principio, la atención de especialidad continuará dependiendo de los procesos de referencia y programación correspondientes, mientras se incorporan los nuevos espacios disponibles.

Por ello, los derechohabientes que ya tienen una cita pendiente no deben asumir que su consulta cambiará automáticamente de horario. Lo recomendable es mantenerse atentos a los avisos de su unidad médica y a los canales oficiales del IMSS.

IMSS realizará más de 31 mil cirugías extraordinarias para reducir listas de espera

Además de ampliar las consultas, el Seguro Social puso en marcha jornadas quirúrgicas adicionales para atender a pacientes que llevan meses esperando una operación. Zoé Robledo informó que durante el fin de semana previo al anuncio se realizaron 561 cirugías extraordinarias en 20 hospitales, como parte de una estrategia que continuará durante los próximos fines de semana.

La meta del instituto es llevar a cabo aproximadamente 31 mil 700 intervenciones adicionales, principalmente en procedimientos que concentran una alta demanda entre los derechohabientes.

Entre las operaciones contempladas se encuentran las de cataratas, vesícula, hernias, rodilla y cadera, además de otros procedimientos que pueden programarse de acuerdo con las condiciones médicas de cada paciente.