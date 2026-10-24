Conoce cuándo recibirán su dinero los pensionados y qué pasará con el aguinaldo / Magnific

El depósito del próximo mes tendrá un ajuste debido a que el primer día del mes cae en domingo

Las personas que reciben una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberán prestar atención al calendario de pagos de noviembre de 2026, ya que el depósito correspondiente a ese mes tendrá un ajuste respecto a la fecha habitual. Aunque generalmente los recursos se entregan durante el primer día del mes, en esta ocasión el dinero estará disponible a partir del lunes 2 de noviembre, debido a que el día 1 cae en domingo.

Este cambio aplica para los beneficiarios que reciben su pensión directamente del IMSS, tanto bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) como de la Ley de 1997 (Ley 97). Además, noviembre es un mes especialmente importante para miles de pensionados debido al pago del aguinaldo, prestación que no corresponde de la misma manera a todas las personas jubiladas y que depende del régimen y las condiciones bajo las cuales reciben sus recursos.

Las personas que reciben una pensión del IMSS deberán prestar atención al calendario de noviembre / Magnific

¿Qué día depositan la pensión IMSS de noviembre de 2026?

De acuerdo con el calendario de pagos del IMSS, la pensión correspondiente a noviembre se depositará el lunes 2 de noviembre de 2026, por lo que los beneficiarios deberán esperar hasta esa fecha para consultar los recursos en sus cuentas bancarias. El ajuste responde a que el domingo 1 de noviembre no es un día hábil bancario y, conforme a las reglas de pago del instituto, las mensualidades se entregan durante el primer día hábil de cada mes.

Esto significa que no se trata de una suspensión, cancelación o reducción de la pensión, sino únicamente de un cambio de fecha derivado del calendario. Los beneficiarios podrán consultar su saldo mediante la aplicación de su banco, cajeros automáticos o los canales habituales de su institución financiera, sin necesidad de acudir directamente a una oficina del Seguro Social para solicitar el depósito.

En esta ocasión el dinero estará disponible a partir del lunes 2 de noviembre / Magnific

¿El pago del 2 de noviembre aplica para pensionados de Ley 73 y Ley 97?

Sí. La fecha de pago del lunes 2 de noviembre contempla a los pensionados de la Ley 73 y Ley 97 que reciben sus recursos directamente del IMSS, aunque existen diferencias importantes entre ambos regímenes, principalmente en la manera de calcular las pensiones, los requisitos para obtenerlas y las prestaciones adicionales que pueden corresponder a cada beneficiario.

La Ley 73 aplica, en términos generales, a trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que cumplen los requisitos para pensionarse bajo ese régimen. En estos casos, el cálculo de la pensión considera factores como las semanas cotizadas, el salario promedio de referencia y la edad del trabajador al momento de solicitar su retiro.

Por su parte, la Ley 97 corresponde al sistema de cuentas individuales que entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997. Bajo este esquema, los recursos acumulados en la cuenta individual y la modalidad de pensión contratada tienen un papel fundamental en la cantidad que recibe cada persona durante su retiro. Por ello, aunque el calendario de noviembre coincide para quienes reciben el pago directamente del IMSS, los montos y beneficios pueden variar de un pensionado a otro.

El IMSS contempla el derecho a un aguinaldo anual conforme a las disposiciones aplicables / Magnific

Es importante considerar que algunas pensiones bajo la Ley 97 pueden pagarse mediante una aseguradora o una modalidad distinta, por lo que sus beneficiarios deben revisar las condiciones específicas de su esquema de pago.

¿Los pensionados del IMSS recibirán aguinaldo en noviembre de 2026?

Una de las dudas más frecuentes entre los beneficiarios del Seguro Social durante noviembre está relacionada con el pago del aguinaldo, una prestación adicional que representa un ingreso importante para quienes cumplen con los requisitos establecidos. Sin embargo, no todos los pensionados tienen derecho a recibirlo, por lo que es necesario distinguir entre la mensualidad ordinaria y cualquier depósito adicional.

En el caso de las personas pensionadas por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley 73, el IMSS contempla el derecho a un aguinaldo anual conforme a las disposiciones aplicables. Esta prestación corresponde, de manera general, a una mensualidad de la cuantía básica de la pensión, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Por otro lado, los pensionados bajo la Ley 97 no cuentan automáticamente con el mismo aguinaldo que los beneficiarios de la Ley 73, ya que las condiciones dependen de la modalidad de pensión y de las disposiciones correspondientes. Por esta razón, no debe asumirse que todas las personas jubiladas recibirán un depósito adicional durante noviembre.

Para conocer si corresponde este beneficio, así como su monto, lo recomendable es revisar la resolución de pensión y consultar directamente los canales oficiales del IMSS.

¿Qué hacer si no recibes tu pensión IMSS el 2 de noviembre?

Si el depósito no aparece reflejado en la cuenta bancaria durante la fecha prevista, lo primero que se recomienda es revisar los movimientos de la cuenta registrada ante el IMSS, ya sea mediante la aplicación bancaria, un cajero automático o directamente con la institución financiera. También es importante comprobar que se está consultando la cuenta correcta y que no existe alguna situación bancaria que impida visualizar los recursos.

En caso de que el problema continúe, los pensionados pueden comunicarse con el IMSS al teléfono 800 623 2323 y seleccionar la opción 3, correspondiente a pensionados, donde podrán recibir orientación sobre su situación y los procedimientos que deben seguir para aclarar cualquier inconveniente relacionado con el depósito.