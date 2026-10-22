¡Toma precauciones! Alistan megamarcha del IMSS para la otra semana

La convocatoria contempla movilizaciones en distintas entidades del país el 30 de octubre / Especial

Personal activo y jubilado mantiene su rechazo al incremento salarial acordado y exige mejores condiciones laborales y mayor abasto de medicamentos

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) preparan una nueva jornada de protestas para el viernes 30 de octubre, luego de manifestar su inconformidad con el aumento salarial anunciado y señalar que sus principales demandas laborales continúan sin resolverse.

La convocatoria contempla una movilización de alcance nacional, con acciones en diferentes puntos de México. Sin embargo, hasta el momento, los organizadores no han dado a conocer oficialmente la hora, el punto de salida ni la ruta que seguiría la protesta en la Ciudad de México.

El anuncio ocurre después de la manifestación realizada el pasado miércoles 21 de octubre en la capital, donde trabajadores expresaron su rechazo al acuerdo salarial y adelantaron que mantendrán la presión para obtener mejores condiciones de trabajo.

Los trabajadores del IMSS preparan una nueva jornada de protestas para el viernes 30 de octubre / Especial

¿Por qué protestarán los trabajadores del IMSS el 30 de octubre?

El principal motivo de la movilización es la inconformidad con el incremento global de 8% que, de acuerdo con la información proporcionada, está integrado por dos componentes: un aumento directo de 4% al salario tabular y otro 4% destinado a ayuda para renta y gastos de habitación.

Los inconformes consideran insuficiente el acuerdo y mantienen su exigencia de un incremento de 10% directo al salario, además de mejoras en las condiciones laborales y el suministro suficiente de medicamentos e insumos para la atención médica.

Entre sus demandas también se encuentra la salida de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Al anunciar la nueva jornada de protestas, integrantes del movimiento advirtieron sobre el alcance que pretenden dar a las movilizaciones.

“Se va a parar el país el 30 de octubre”, advirtieron integrantes del movimiento al anunciar que buscarán realizar acciones de protesta en diferentes entidades.

La convocatoria contempla una movilización de alcance nacional / Especial

Continúan las protestas del IMSS este jueves 22 de octubre

Antes de la megamarcha nacional, trabajadores activos y jubilados tienen previstas manifestaciones durante este jueves 22 de octubre frente a distintos centros laborales.

Entre los sitios mencionados para estas acciones se encuentran: Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Centro Médico Nacional La Raza.

Hospital General de Zona No. 2-A.

Estas protestas forman parte de las acciones con las que el personal busca visibilizar sus exigencias salariales y laborales.

En este contexto, el IMSS ha señalado que respeta el derecho de los trabajadores a manifestarse, al tiempo que ha solicitado mantener libres los accesos a hospitales y clínicas para no obstaculizar la atención de los pacientes.

El principal motivo de la movilización es la inconformidad con el incremento global de 8% / Especial

¿Qué deben tomar en cuenta los derechohabientes del IMSS?

Ante las movilizaciones anunciadas, los pacientes y sus familiares pueden tomar algunas precauciones para reducir contratiempos: Consultar los avisos del IMSS y de las autoridades locales antes de trasladarse.

Confirmar directamente con su unidad médica si existe alguna modificación en la atención programada.

Salir con tiempo adicional si necesitan acudir a hospitales ubicados en zonas donde se anuncien protestas.

Evitar bloquear accesos de emergencia y seguir las indicaciones del personal de seguridad.