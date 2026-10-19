Los trabajadores del IMSS exigen un aumento salarial del 10%, además de mejoras en sus condiciones de trabajo./ X: @gloriaalcocer

Trabajadores del Seguro Social realizarán una nueva protesta para exigir mejoras salariales y laborales. La movilización comenzará en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y podría complicar el tránsito

Una nueva jornada de protestas podría complicar la movilidad en la Ciudad de México este miércoles 21 de octubre de 2026, debido a la segunda megamarcha nacional de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La movilización está convocada para las 15:00 horas y tendrá como punto de partida el Centro Médico Nacional Siglo XXI, desde donde empleados inconformes buscarán hacer visibles sus demandas laborales y sindicales.

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La protesta fue confirmada durante una asamblea de trabajadores disidentes celebrada el domingo 18 de octubre, en la que distintos grupos acordaron unir esfuerzos para mantener sus exigencias. Los organizadores buscan reunir a personal médico, de enfermería, administrativo y de otras áreas del instituto, además de promover movilizaciones simultáneas en diferentes estados del país.

La nueva convocatoria ocurre después de las manifestaciones realizadas el 13 y 14 de octubre, cuando trabajadores del Seguro Social salieron a protestar por los acuerdos salariales y las condiciones en las que desempeñan sus funciones. Aunque las autoridades han establecido espacios de diálogo, los inconformes consideran que todavía existen asuntos pendientes que requieren soluciones.

¿A qué hora inicia la megamarcha del IMSS y qué calles podrían verse afectadas?

El punto de concentración será el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Los participantes están convocados a las 15:00 horas del miércoles 21 de octubre, por lo que se recomienda a las personas que circulan por los alrededores tomar precauciones desde las primeras horas de la tarde.

Una de las referencias para llegar al lugar es la estación Centro Médico de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, ubicada cerca del complejo hospitalario. La concentración de manifestantes podría provocar mayor movimiento de personas en los accesos y calles cercanas, aunque hasta ahora no se han anunciado modificaciones al servicio del transporte público por esta movilización.

Personal médico, de enfermería y administrativo del IMSS participaría en la movilización convocada para el 21 de octubre./ X: @gloriaalcocer

La ruta definitiva de la megamarcha todavía no ha sido confirmada por los organizadores, por lo que no existe información oficial sobre las avenidas que recorrerán los contingentes ni el lugar donde concluirá la protesta. Tampoco se ha publicado un listado de vialidades que permanecerán cerradas durante la jornada.

Como antecedente, durante la movilización del 13 de octubre, trabajadores del IMSS partieron del Centro Médico Nacional Siglo XXI y se dirigieron hacia las oficinas centrales del instituto, ubicadas en Paseo de la Reforma número 476, colonia Juárez. Sin embargo, esto no significa que la protesta del miércoles vaya a seguir el mismo recorrido, ya que todavía no se ha anunciado un trayecto oficial.

Ante las posibles afectaciones, se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados a partir de las 14:00 horas, principalmente si necesitan circular por avenida Cuauhtémoc o zonas cercanas al punto de reunión. Quienes tengan citas médicas, trámites o actividades laborales en los alrededores también deberán considerar posibles retrasos.

Para conocer los cierres y las alternativas de circulación, será importante consultar los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Centro de Orientación Vial (OVIAL), que podrán informar sobre las medidas de tránsito conforme avance la concentración. Hasta que existan avisos oficiales, no se puede asegurar el cierre de avenidas específicas.

Trabajadores del IMSS exigen aumento salarial y cambios en el sindicato

La segunda megamarcha forma parte de las protestas encabezadas por trabajadores que rechazan el incremento salarial del 2.9% directo al sueldo tabular, al considerar que no responde al aumento del costo de vida ni a las exigencias de sus actividades. Entre sus principales solicitudes se encuentra un aumento directo del 10%, además de mejores condiciones de contratación y prestaciones laborales.

Los inconformes también demandan mayor contratación de personal, abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, así como mejoras en las instalaciones de hospitales y clínicas. De acuerdo con los representantes del movimiento, estas necesidades no solamente afectan a los empleados, sino también a los derechohabientes que requieren atención en las distintas unidades del Seguro Social.

Otro de los principales reclamos está dirigido a la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Los grupos disidentes solicitan la salida de su secretario general, Rafael Olivos Hernández, y plantean la realización de un Congreso Nacional Extraordinario para revisar el funcionamiento de la organización sindical.

Trabajadores del IMSS mantienen sus protestas tras las movilizaciones realizadas el pasado 13 de octubre en la capital./ X:@gloriaalcocer