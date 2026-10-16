Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una segunda gran marcha nacional para el próximo miércoles 21 de octubre de 2026. La movilización surge como respuesta contundente al rechazo generalizado de la base laboral frente a la propuesta de incremento salarial y contractual presentada por las autoridades de la institución.
Marcha de trabajadores del IMSS en CDMX reúne a 7 mil personas y termina con saldo blanco
Exigen aumento del 10% y la destitución de su líder sindical
El movimiento disidente de los trabajadores ha establecido un pliego petitorio claro que abarca dos exigencias principales:
Incremento salarial justo: Exigen un aumento del 10% directo al salario tabular, señalando que las propuestas actuales no cubren el rezago económico e histórico que arrastra el personal médico, de enfermería y administrativo.
Destitución de la dirigencia: Demandan la salida inmediata de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
Rutas y afectaciones viales por confirmar
Hasta el momento, los comités organizadores no han definido los horarios de inicio ni los puntos de concentración o vialidades afectadas para el 21 de octubre. Sin embargo, se prevé que las mayores afectaciones se concentren en las avenidas principales de la Ciudad de México, con réplicas y movilizaciones simultáneas en las delegaciones estatales del IMSS en el resto del país.
Se exhorta a los derechohabientes y automovilistas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de tránsito y tomar previsiones ante posibles afectaciones en los accesos a unidades médicas durante la jornada de protesta.