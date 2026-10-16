Personal del Seguro Social exige un aumento directo del 10% al salario y mejoras en sus condiciones laborales. / AP

Trabajadores del IMSS exigen aumento del 10% y la destitución de su dirigente sindical

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una segunda gran marcha nacional para el próximo miércoles 21 de octubre de 2026. La movilización surge como respuesta contundente al rechazo generalizado de la base laboral frente a la propuesta de incremento salarial y contractual presentada por las autoridades de la institución.

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Exigen aumento del 10% y la destitución de su líder sindical

El movimiento disidente de los trabajadores ha establecido un pliego petitorio claro que abarca dos exigencias principales: Incremento salarial justo: Exigen un aumento del 10% directo al salario tabular , señalando que las propuestas actuales no cubren el rezago económico e histórico que arrastra el personal médico, de enfermería y administrativo.

Destitución de la dirigencia: Demandan la salida inmediata de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Las protestas de trabajadores del IMSS podrían continuar ante la falta de acuerdos sobre el incremento salarial. / Captura de pantalla

Rutas y afectaciones viales por confirmar

Hasta el momento, los comités organizadores no han definido los horarios de inicio ni los puntos de concentración o vialidades afectadas para el 21 de octubre. Sin embargo, se prevé que las mayores afectaciones se concentren en las avenidas principales de la Ciudad de México, con réplicas y movilizaciones simultáneas en las delegaciones estatales del IMSS en el resto del país.