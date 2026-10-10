Policías de la SSC encauzaron a trabajadores del IMSS que protestaban en Viaducto y Eje 3 Oriente para liberar la circulación vehicular. / captura

Elementos de la SSC intervinieron para liberar vialidades bloqueadas por trabajadores del Seguro Social. Las protestas buscan un aumento salarial y mejores condiciones laborales

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegaron un operativo este viernes 9 de octubre para encauzar a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que bloqueaban Viaducto Río de la Piedad y Eje 3 Oriente, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular en ambas vialidades.

La intervención ocurrió durante una jornada de protestas de personal activo y jubilado del Seguro Social, que exige mejoras salariales, respeto a sus derechos laborales y atención a diversas demandas sindicales.

¿Por qué intervino la policía en Viaducto y Eje 3 Oriente?

De acuerdo con información de la SSC, elementos de la Policía Metropolitana fueron desplegados después de varias horas de bloqueos en distintos puntos de la capital, para liberar algunas de las vialidades afectadas y garantizar el libre tránsito de los automovilistas.

Durante el operativo en las inmediaciones del Hospital General de Zona número 2-A, conocido como Troncoso, se registraron momentos de tensión entre los uniformados y los manifestantes, con empujones y jaloneos mientras los policías buscaban retirar a los inconformes de los carriles vehiculares.

La dependencia señaló que las acciones tienen como finalidad recuperar la circulación sin impedir el derecho de los trabajadores a manifestarse. Asimismo, indicó que las autoridades capitalinas y federales han promovido el diálogo para conocer y atender las exigencias del personal del IMSS. Tras la intervención, se reportó la liberación de Viaducto y Eje 3 Oriente.

¿Continúan los bloqueos de trabajadores del IMSS en CDMX?

Aunque se reportó la liberación de Viaducto y Eje 3 Oriente, las protestas continuaron en otros puntos de la Ciudad de México. Uno de los focos de la movilización se mantuvo en Paseo de la Reforma, frente a las oficinas centrales del IMSS, donde los trabajadores instalaron un plantón y exigieron una respuesta a sus demandas.

También se reportaron afectaciones en otras vialidades y zonas cercanas a unidades médicas, por lo que los automovilistas deben mantenerse atentos a los avisos de tránsito de la SSC y del Centro de Orientación Vial (Ovial).