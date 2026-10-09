¿Qué calles están bloqueadas este viernes por trabajadores del IMSS en CDMX? Estas son las afectaciones viales

Trabajadores del IMSS bloquearon Paseo de la Reforma, para exigir un aumento salarial y mejores condiciones laborales / Secretaría de Seguridad Ciudadana

Las protestas por un aumento salarial y la falta de insumos médicos mantienen afectaciones en importantes vialidades de la capital y el Estado de México. Conoce dónde se encuentran los bloqueos y qué alternativas puedes tomar.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen movilizaciones este viernes 9 de octubre en la Ciudad de México y el Estado de México, donde exigen un incremento salarial, mejores condiciones laborales y el abastecimiento de medicamentos, insumos y equipo médico.

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En la capital, los manifestantes instalaron un plantón y mantienen cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Toledo, frente a las oficinas centrales del IMSS, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

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En el Estado de México también se reportan afectaciones en distintos puntos, por lo que se recomienda anticipar los traslados y considerar rutas alternas.

Las protestas del personal del IMSS provocaron afectaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México / Secretaría de Seguridad Ciudadana

Estas son las zonas afectadas por los bloqueos

Paseo de la Reforma : cierre en ambos sentidos a la altura de Toledo, en la colonia Juárez, Ciudad de México.

Periférico Norte : trabajadores de hospitales del IMSS bloquean la vialidad a la altura del Parque Naucalli y las Torres de Satélite, en Naucalpan.

Avenida Gustavo Baz : se reporta una movilización a la altura del Hospital General de Zona número 72, en Tlalnepantla.

Carretera libre México-Pachuca : manifestantes se concentraron a la altura del Hospital General Regional 200, en Tecámac.

Avenida José López Portillo : hay reportes de protestas en los carriles laterales, a la altura de Villa de las Flores, en Coacalco.

Avenida Central: se reportó una concentración frente al Hospital General Regional 196 del IMSS, en Ecatepec.

Las afectaciones pueden cambiar conforme avancen las movilizaciones y las autoridades implementen medidas de circulación.

El personal inconforme instaló un plantón frente a las oficinas centrales del IMSS en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc / Secretaría de Seguridad Ciudadana

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentra el rechazo al incremento salarial de 2.9% directo al sueldo tabular para el periodo 2026-2027, porcentaje que consideran insuficiente. Por ello, solicitan un aumento directo de 10%.

Además, exigen:

Abasto suficiente de medicamentos, insumos y equipo médico.

Mejores condiciones laborales y atención a las necesidades del personal.

Contratación de trabajadores para cubrir las plazas vacantes.

Respeto a los derechos sindicales y atención a sus inconformidades.

Mejores condiciones para el retiro y las jubilaciones.

Las movilizaciones se intensificaron luego de que una mesa de diálogo con autoridades federales concluyera sin acuerdos, lo que derivó en nuevas protestas y en la instalación del plantón frente a las oficinas centrales del instituto.

¿Qué alternativas viales pueden utilizar los automovilistas?

Para quienes necesiten circular por las zonas afectadas, se recomienda evitar los puntos de concentración y revisar las condiciones del tránsito antes de salir.

En la zona de Paseo de la Reforma, el Circuito Interior y la avenida Chapultepec pueden considerarse como alternativas, dependiendo del origen y destino del viaje.

3. Los manifestantes exigieron el abasto de medicamentos, insumos y equipo médico para atender las necesidades de los hospitales / CUARTOSCURO

En el Estado de México, los conductores deben prever retrasos en Periférico Norte y avenida Gustavo Baz, así como en los accesos cercanos a los hospitales donde se realizan las protestas.