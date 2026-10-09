Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen movilizaciones este viernes 9 de octubre en la Ciudad de México y el Estado de México, donde exigen un incremento salarial, mejores condiciones laborales y el abastecimiento de medicamentos, insumos y equipo médico.
Trabajadores del IMSS protestan en CDMX; exigen aumento salarial y medicamentos
En la capital, los manifestantes instalaron un plantón y mantienen cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Toledo, frente a las oficinas centrales del IMSS, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
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En el Estado de México también se reportan afectaciones en distintos puntos, por lo que se recomienda anticipar los traslados y considerar rutas alternas.
Estas son las zonas afectadas por los bloqueos
Paseo de la Reforma: cierre en ambos sentidos a la altura de Toledo, en la colonia Juárez, Ciudad de México.
Periférico Norte: trabajadores de hospitales del IMSS bloquean la vialidad a la altura del Parque Naucalli y las Torres de Satélite, en Naucalpan.
Avenida Gustavo Baz: se reporta una movilización a la altura del Hospital General de Zona número 72, en Tlalnepantla.
Carretera libre México-Pachuca: manifestantes se concentraron a la altura del Hospital General Regional 200, en Tecámac.
Avenida José López Portillo: hay reportes de protestas en los carriles laterales, a la altura de Villa de las Flores, en Coacalco.
Avenida Central: se reportó una concentración frente al Hospital General Regional 196 del IMSS, en Ecatepec.
Las afectaciones pueden cambiar conforme avancen las movilizaciones y las autoridades implementen medidas de circulación.
¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?
Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentra el rechazo al incremento salarial de 2.9% directo al sueldo tabular para el periodo 2026-2027, porcentaje que consideran insuficiente. Por ello, solicitan un aumento directo de 10%.
Además, exigen:
Abasto suficiente de medicamentos, insumos y equipo médico.
Mejores condiciones laborales y atención a las necesidades del personal.
Contratación de trabajadores para cubrir las plazas vacantes.
Respeto a los derechos sindicales y atención a sus inconformidades.
Mejores condiciones para el retiro y las jubilaciones.
Las movilizaciones se intensificaron luego de que una mesa de diálogo con autoridades federales concluyera sin acuerdos, lo que derivó en nuevas protestas y en la instalación del plantón frente a las oficinas centrales del instituto.
¿Qué alternativas viales pueden utilizar los automovilistas?
Para quienes necesiten circular por las zonas afectadas, se recomienda evitar los puntos de concentración y revisar las condiciones del tránsito antes de salir.
En la zona de Paseo de la Reforma, el Circuito Interior y la avenida Chapultepec pueden considerarse como alternativas, dependiendo del origen y destino del viaje.
En el Estado de México, los conductores deben prever retrasos en Periférico Norte y avenida Gustavo Baz, así como en los accesos cercanos a los hospitales donde se realizan las protestas.
Hasta el momento, no se ha establecido una hora definitiva para el levantamiento de todos los bloqueos. Por ello, se recomienda consultar los reportes viales oficiales antes de iniciar el recorrido.