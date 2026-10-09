Médicos, enfermeras y personal administrativo demandan mejores condiciones laborales, equipo quirúrgico y contratación de trabajadores

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron este jueves 8 de octubre frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, para exigir un aumento salarial del 10%, abasto de medicamentos y mejores condiciones para atender a los derechohabientes.

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La movilización reunió a médicos, enfermeras, camilleros, radiólogos y trabajadores administrativos de distintas entidades del país, quienes también denunciaron la falta de insumos médicos, equipo quirúrgico y personal para cubrir las necesidades de las unidades de salud.

Los inconformes acudieron a las instalaciones de Gobernación, ubicadas en la zona de Bucareli, para solicitar una respuesta de las autoridades federales a sus demandas laborales y de abastecimiento. Durante la jornada, representantes de los trabajadores participaron en una mesa de diálogo, aunque la reunión concluyó sin acuerdos concretos sobre las principales exigencias, de acuerdo con reportes de la movilización.

Trabajadores del Seguro Social denuncian falta de medicamentos e insumos. / Especial

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Entre las principales demandas del personal del Seguro Social se encuentra un incremento salarial del 10% directo al sueldo tabular, pues los manifestantes expresaron su inconformidad con el aumento aprobado para el periodo 2026-2027. Además de la revisión salarial, los manifestantes solicitan: Abasto suficiente de medicamentos e insumos médicos.

Reparación o adquisición de equipo quirúrgico.

Contratación de médicos, enfermeras y personal administrativo.

Cobertura de plazas vacantes.

Mejores condiciones laborales y de jubilación. Los trabajadores sostienen que la falta de materiales y personal dificulta las labores cotidianas en los hospitales y otras unidades médicas del instituto.

¿Qué pasó en la mesa de diálogo de Gobernación?

La protesta se realizó mientras una comisión de representantes de los trabajadores participaba en una mesa de diálogo en las instalaciones de Segob. Sin embargo, el encuentro concluyó sin acuerdos concretos anunciados sobre las principales exigencias.