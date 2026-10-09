Hoy No Circula viernes 9 de octubre: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo / Especial

Revisa qué autos no pueden circular este viernes 9 de octubre, el horario de las restricciones y qué vehículos están exentos del programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México

Si tienes pensado utilizar tu automóvil este viernes 9 de octubre de 2026, es importante que revises si te corresponde descansar. El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, con restricciones para determinados vehículos según el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación.

¿Qué autos no circulan este viernes 9 de octubre?

De acuerdo con el calendario habitual del programa Hoy No Circula, este viernes deben suspender su circulación los siguientes vehículos: Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por ello, antes de salir de casa, los automovilistas deben comprobar el color de su engomado, el último dígito de su matrícula y el holograma de su vehículo para evitar sanciones.

Autos con holograma 1 y 2 y engomado azul deben respetar la restricción este viernes./ Gobierno de México

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

En condiciones normales, algunos vehículos están exentos de las restricciones del programa. Entre ellos se encuentran: Automóviles con holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios oficiales de exención.

Vehículos con holograma Exento.

Unidades destinadas al transporte de personas con discapacidad que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Motocicletas, conforme a las disposiciones del programa. Estas excepciones pueden modificarse cuando las autoridades ambientales activan una contingencia y anuncian medidas extraordinarias.