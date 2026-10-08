¿Ahora fallecen siete bebes en hospital de la CDMX? Esto se sabe del caso

La presencia de una bacteria resistente a algunos antibióticos habría sido advertida a familiares de pacientes / Especial

La mujer aseguró que personal médico alertó a las familias sobre una bacteria resistente a los antibióticos; autoridades aún no confirman un brote ni la relación con los fallecimientos.

Una madre denunció que al menos siete recién nacidos habrían muerto mientras permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, ubicado en Lomas de Sotelo, Ciudad de México.

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De acuerdo con su testimonio, difundido por la periodista Pamela Cerdeira, los fallecimientos estarían relacionados con una posible infección por Klebsiella pneumoniae, bacteria que también ha sido identificada en casos registrados recientemente en hospitales de Jalisco y Durango.

Familiares de recién nacidos fueron alertados sobre una posible infección bacteriana dentro del hospital / Especial

¿Qué relató la madre?

La mujer, quien decidió mantener su identidad en anonimato, contó que durante su estancia en el hospital algunas enfermeras comenzaron a advertir a las familias sobre la presencia de una bacteria que, según les explicaron, se había salido de control y presentaba resistencia a determinados antibióticos.

El caso habría comenzado después de que una madre presentara fiebre y dolor en la zona de su cesárea. Inicialmente, el personal médico habría considerado que podía tratarse de COVID-19, debido a un brote registrado en el hospital, pero posteriormente las familias fueron informadas sobre la presencia de una bacteria.

Hasta el momento, autoridades no han confirmado que los siete fallecimientos estén relacionados con Klebsiella pneumoniae / Especial

La denunciante aseguró que incluso algunas enfermeras recomendaron a las familias trasladar a sus bebés a otros hospitales si tenían la posibilidad de hacerlo.

Su bebé también fue aislado

Según su relato, su propio bebé tuvo que ser sometido a estudios después de presentar complicaciones de salud. Posteriormente, una doctora le informó que había dado positivo a una bacteria y fue aislado junto con otros dos recién nacidos.

La madre afirmó que durante su estancia tuvo conocimiento de al menos siete bebés que habrían fallecido en circunstancias relacionadas, según lo que les habría informado el personal, con la presencia de la bacteria.

La madre aseguró que su bebé fue aislado después de que estudios detectaran una bacteria / Especial

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que los siete fallecimientos hayan sido provocados por Klebsiella pneumoniae, ni se ha confirmado oficialmente un brote de esta bacteria en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología.

Para determinarlo serían necesarios los expedientes médicos, resultados de laboratorio y una investigación de las autoridades correspondientes.