CDMX aplicará multas a scooters y bicicletas eléctricas en noviembre: ¿qué vehículos serán sancionados?

Los conductores de scooters y determinadas bicicletas eléctricas deberán cumplir nuevos requisitos en CDMX. / iStock

Los conductores de scooters y determinadas bicicletas eléctricas deberán cumplir nuevos requisitos en CDMX

Los conductores de scooters, monopatines y determinadas bicicletas eléctricas en la Ciudad de México deberán regularizar sus vehículos antes del 20 de noviembre para evitar multas por incumplir las nuevas disposiciones de movilidad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicará sanciones económicas a quienes infrinjan las reglas establecidas para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), que incluyen obligaciones como contar con placas, licencia de conducir y casco, además de respetar las restricciones de circulación.

Aunque desde septiembre comenzaron las acciones de vigilancia y amonestación, el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México establece que las multas económicas por estas infracciones se aplicarán a partir del 20 de noviembre de 2026.

¿Cuándo comenzarán las multas para scooters y bicicletas eléctricas en CDMX?

De acuerdo con el decreto publicado el 6 de mayo de 2026, las autoridades establecieron un calendario para que los propietarios regularicen sus vehículos antes de que comiencen las sanciones económicas. Las fechas clave son: 1 de julio de 2026: los establecimientos deben vender los vehículos nuevos sujetos a la regulación con sus placas correspondientes.

1 de septiembre de 2026: comenzó la aplicación de amonestaciones para los conductores de VEMEPE que ya cuentan con placas y distintivo de movilidad eléctrica.

20 de noviembre de 2026: inicia la aplicación de multas económicas conforme a las infracciones previstas en el reglamento. El plazo de regularización está dirigido especialmente a las personas que adquirieron sus vehículos antes del 1 de julio de 2026.

¿Qué scooters y bicicletas eléctricas deben tener placas?

La obligación de emplacamiento no aplica de manera general a todas las bicicletas eléctricas. La regulación distingue entre vehículos motorizados eléctricos personales y unidades de menor velocidad o potencia.

Los VEMEPE sujetos a estas disposiciones tienen dos o más ruedas, acelerador independiente, motor eléctrico de entre 250 watts y un kilowatt y capacidad para superar los 25 kilómetros por hora, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos en la normativa. Estos vehículos se dividen en dos categorías: Tipo A: unidades con peso de hasta 35 kilogramos.

Tipo B: vehículos con peso superior a 35 kilogramos y de hasta 350 kilogramos. En cambio, las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido y los vehículos que no reúnen las características técnicas de los VEMEPE pueden tener obligaciones diferentes. Por ello, los usuarios deben verificar la clasificación de su unidad antes de determinar si necesitan placas.

Scooters eléctricos deberán cumplir nuevas reglas de tránsito en CDMX. / iStock

¿Qué requisitos deben cumplir los conductores de scooters eléctricos?

Las personas que conduzcan vehículos incluidos en la regulación deberán cumplir con las obligaciones correspondientes a su categoría. Entre los principales requisitos están: Placas y registro vehicular: las unidades sujetas a la regulación deben contar con matrícula y distintivo de movilidad eléctrica.

Licencia de conducir: se contemplan las licencias tipo A1 o A2, según la clasificación del vehículo.

Casco obligatorio: los conductores deben utilizar el equipo de protección correspondiente.

Seguro de responsabilidad civil: el reglamento establece la obligación de contar con una póliza vigente que cubra daños a terceros, conforme a las disposiciones aplicables.

Respeto a las reglas de circulación: deben evitar circular por espacios prohibidos y cumplir con las disposiciones de seguridad vial. La regulación también prohíbe que menores de edad conduzcan los VEMEPE y establece restricciones para circular por banquetas, ciclovías, carriles confinados y determinadas vías de acceso controlado.

¿Dónde se realiza el trámite de registro y emplacamiento?

Los propietarios pueden consultar los procedimientos disponibles en la ventanilla digital de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México. El portal oficial permite localizar el trámite de Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal, que contempla distintas opciones según la categoría de la unidad.

Los usuarios pueden ingresar a la ventanilla digital de Semovi para consultar los requisitos, costos y pasos correspondientes a su vehículo. Antes de realizar el trámite, se recomienda verificar la documentación solicitada y confirmar la tarifa vigente, ya que las cuotas pueden depender de la categoría y de las disposiciones fiscales aplicables.