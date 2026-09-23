Las cuotas serán de 572 y mil 142 pesos, dependiendo el tipo de permiso / Magnific

El Congreso capitalino aprobó cambios al Código Fiscal para incorporar a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales en las licencias A1 y A2

Moverse en scooter eléctrico por la Ciudad de México implicará cumplir con nuevas obligaciones. El Congreso capitalino aprobó modificaciones al Código Fiscal para incorporar a los llamados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) dentro de las modalidades de licencias de conducir A1 y A2, con lo que quienes utilicen estos vehículos deberán considerar el tipo de permiso correspondiente.

La modificación forma parte del proceso de regulación de los scooters y otros vehículos eléctricos personales que han ganado presencia en las calles de la capital. Sin embargo, hay una precisión importante: no se crea una licencia denominada específicamente “licencia para scooter”, sino que se amplía el alcance de permisos que ya existen para incluir a los VEMEPE.

Moverse en scooter eléctrico por la Ciudad de México implicará cumplir con nuevas obligaciones / Magnific

¿Cuánto costará la licencia para conducir scooters en CDMX?

La reforma establece dos posibilidades. La licencia tipo A1 tendrá una cuota de 572 pesos y permitirá conducir motocicletas y Vehículos Motorizados Eléctricos Personales. Es decir, la categoría que anteriormente hacía referencia a motocicletas incorporará ahora a este nuevo tipo de movilidad.

La segunda alternativa será la licencia tipo A2, cuyo costo será de mil 142 pesos. Esta modalidad tiene un alcance mayor porque permite conducir vehículos particulares y motocicletas, y con la modificación también incluirá a los VEMEPE.

Los montos coinciden con las cuotas que actualmente muestra la Secretaría de Administración y Finanzas para las licencias A1 y A2 en 2026: 572 pesos para A1 y mil 142 pesos para A2. La diferencia introducida por la reforma está en incorporar formalmente a los vehículos motorizados eléctricos personales dentro de las modalidades que pueden conducirse con esos documentos.

El Congreso capitalino aprobó modificaciones al Código Fiscal para incorporar a los llamados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales / Especial

¿Se trata de un nuevo impuesto para los usuarios de scooters?

Durante la discusión legislativa, representantes de Morena rechazaron que la modificación deba interpretarse como la creación de un nuevo impuesto. El argumento es que las cantidades establecidas corresponden a un pago de derechos relacionado con la expedición o renovación de las licencias, no a un gravamen específico por tener o utilizar un scooter.

Esta diferencia resulta importante porque la reforma no establece, en el apartado de licencias, un impuesto independiente denominado “impuesto a los scooters”. Lo que hace es incorporar a los VEMEPE en las categorías A1 y A2 del artículo 229 del Código Fiscal, utilizando las cuotas establecidas para dichos documentos.

La Secretaría de Administración y Finanzas también dio su visto bueno al planteamiento, al considerar que los cambios permiten armonizar el Código Fiscal con la regulación de estos vehículos y contar con las disposiciones necesarias para realizar los trámites correspondientes.

La licencia tipo A1 tendrá una cuota de 572 pesos / Magnific

¿Qué es un VEMEPE y qué tiene que ver con los scooters?

La legislación capitalina utiliza el término Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE) para reconocer jurídicamente una categoría de vehículos de micromovilidad que incluye determinados equipos eléctricos utilizados para desplazamientos individuales.

La regulación aprobada en materia de movilidad estableció una categoría propia para estos vehículos y contempló requisitos específicos para sus conductores. Entre los cambios legislativos se encuentra precisamente la obligación de contar con licencia de conducir para utilizar los VEMEPE que entren dentro de la definición prevista por la legislación.

Esto significa que no necesariamente cualquier objeto denominado comercialmente “scooter” queda sujeto automáticamente a las mismas reglas: las características técnicas y la clasificación legal del vehículo serán determinantes para establecer las obligaciones que deberá cumplir su conductor.

La licencia tipo A2, cuyo costo será de mil 142 pesos / Magnific

¿Qué diferencia existe entre la licencia A1 y A2?

La principal diferencia está en los vehículos que permite manejar cada documento. Con los cambios planteados al Código Fiscal, la A1 permitirá conducir motocicletas y VEMEPE, mientras que la A2 abarcará vehículos particulares, motocicletas y VEMEPE.

Por ello, una persona que únicamente requiera una modalidad que cubra motocicleta y VEMEPE tendrá como referencia la A1 de 572 pesos. Quien necesite además conducir automóviles particulares podrá optar por la A2 de mil 142 pesos.

Las tarifas no fueron creadas exclusivamente para los scooters. La Secretaría de Administración y Finanzas ya contempla para 2026 572 pesos por la licencia A1 de motociclista y mil 142 pesos por la A2 para automóvil y motocicleta, por lo que la modificación amplía los vehículos contemplados por esos permisos.

¿Cuándo entrará en vigor la licencia para scooters?

Aunque la modificación ya pasó por el Poder Legislativo, la obligación no comienza simplemente por haber sido aprobada en el Congreso. El decreto deberá publicarse oficialmente para que produzca sus efectos jurídicos.

De acuerdo con los términos señalados para la modificación, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Por ello, quienes utilizan este tipo de vehículos deberán mantenerse atentos a la publicación correspondiente y a las indicaciones posteriores de las autoridades capitalinas.

Este punto resulta especialmente importante para evitar confusiones: una aprobación legislativa y la entrada en vigor de una disposición no necesariamente ocurren el mismo día.

¿Por qué CDMX está regulando los scooters eléctricos?

El crecimiento de la micromovilidad eléctrica ha provocado que vehículos que hace algunos años tenían poca presencia ahora compartan las calles con peatones, bicicletas, motocicletas, automóviles y transporte público.

Ante este escenario, las modificaciones buscan establecer reglas específicas de circulación y requisitos para las personas que conducen VEMEPE, además de darles reconocimiento jurídico dentro del sistema de movilidad capitalino. Documentos legislativos relacionados con esta regulación señalan entre los objetivos una mayor seguridad vial y la protección de peatones, ciclistas y usuarios de micromovilidad.