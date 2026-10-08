VIDEO: Autobús se incendia en Paseo de la Reforma: ¿qué pasó con los pasajeros?

La unidad proveniente de Oaxaca comenzó a incendiarse cerca del cruce con avenida Rosales

Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este jueves 8 de octubre en Paseo de la Reforma, luego de que un autobús proveniente de Oaxaca comenzara a incendiarse mientras circulaba por una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México (CDMX). La unidad transportaba alrededor de 20 pasajeros, quienes lograron salir antes de que las llamas se extendieran por el vehículo.

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El incendio en el cruce con avenida Rosales y en dirección hacia el Ángel de la Independencia provocó la movilización de servicios de emergencia y afectaciones temporales tanto para los automovilistas como para los usuarios del transporte público. Las imágenes del incidente mostraron al autobús alcanzado por el fuego mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

El camión proveniente de Oaxaca se empezó a incendiar en pleno Paseo de la Reforma / Especial

¿Por qué se incendió el autobús en Paseo de la Reforma?

De acuerdo con los primeros reportes, una posible falla mecánica o un cortocircuito habría provocado el inicio del incendio dentro de la unidad. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente la causa, por lo que será necesario esperar a que las autoridades concluyan las revisiones correspondientes para determinar qué originó las llamas.

A pesar de la magnitud del incendio, los pasajeros consiguieron abandonar el autobús y no se reportaron personas lesionadas entre quienes viajaban en la unidad. La rápida evacuación evitó que los ocupantes permanecieran dentro mientras el fuego continuaba propagándose.

Las pasajeros lograron salir de la unidad, por lo que no se reportan personas afectadas / Especial

El incidente generó una intensa movilización sobre Reforma debido a la necesidad de cerrar parte de la vialidad para permitir que los servicios de emergencia pudieran trabajar sin poner en riesgo a conductores, peatones y usuarios del transporte público.

Conductor evacuó a los pasajeros y terminó intoxicado por el humo

Uno de los momentos más delicados ocurrió después de que el conductor consiguió desalojar a los aproximadamente 20 pasajeros. Según los reportes iniciales, el chofer actuó rápidamente cuando detectó la emergencia y consiguió que las personas descendieran antes de que las llamas avanzaran.

Sin embargo, después de completar la evacuación, el conductor regresó al interior del autobús y quedó encerrado momentáneamente, situación que provocó que inhalara humo. Posteriormente logró ser auxiliado y recibió atención por la intoxicación.

Los bomberos siguen analizando qué fue lo que provocó el incendio / Especial

Hasta los últimos reportes, el conductor se encontraba estable, mientras que los pasajeros consiguieron ponerse a salvo sin que se informara de lesiones entre ellos.

Bomberos sofocan incendio de autobús en Reforma

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, acompañados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llegaron hasta la zona para atender la emergencia y controlar el incendio.

Los bomberos realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas mientras los elementos de seguridad establecieron un perímetro alrededor del autobús. Las acciones obligaron a modificar temporalmente la circulación sobre Paseo de la Reforma para mantener despejada la zona donde trabajaban los equipos de emergencia.