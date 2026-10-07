La Fiscalía capitalina incorporará 100 nuevos policías de investigación y 50 agentes del Ministerio Público dedicados exclusivamente a estos casos

La Ciudad de México reforzará la búsqueda e investigación de personas desaparecidas mediante la incorporación de nuevo personal especializado, mayores recursos y mecanismos de coordinación entre autoridades. La estrategia contempla la llegada de 100 nuevos policías de investigación y 50 agentes del Ministerio Público, quienes estarán dedicados exclusivamente a atender casos relacionados con desapariciones en la capital.

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El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante una asamblea informativa con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. La mandataria capitalina explicó que el fortalecimiento no estará limitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues también se duplicaron el personal y los recursos destinados a la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, con la intención de incrementar la capacidad de respuesta ante estos casos.

Habrá incorporación de nuevo personal especializado, mayores recursos y coordinación entre autoridades / Especial

Cada persona desaparecida tendrá un plan de búsqueda

Uno de los principales cambios anunciados consiste en desarrollar un plan específico de búsqueda e investigación para cada persona desaparecida, de manera que los casos tengan un seguimiento individualizado y las acciones de las autoridades puedan establecerse de acuerdo con las características particulares de cada desaparición.

La estrategia busca que las investigaciones no sean atendidas de manera general, sino que cada expediente cuente con acciones concretas para tratar de localizar a la persona. Para ello, el Gobierno capitalino plantea fortalecer tanto las labores de campo como las investigaciones desarrolladas por policías y agentes del Ministerio Público.

La estrategia contempla la llegada de 100 nuevos policías de investigación y 50 agentes del MP / Especial

CDMX tendrá coordinación metropolitana para buscar desaparecidos

Otro de los puntos de la estrategia será la coordinación entre autoridades de la Zona Metropolitana, debido a que una desaparición puede comenzar en una entidad y requerir investigaciones o acciones de búsqueda en otra.

Brugada destacó la instalación de un gabinete metropolitano de búsqueda, cuyo objetivo será facilitar la coordinación entre las instituciones y evitar que los límites territoriales entre las distintas entidades se conviertan en un obstáculo para localizar a una persona.

Este esquema cobra especial relevancia por la movilidad diaria entre la Ciudad de México y los municipios de la zona conurbada, ya que las investigaciones pueden requerir diligencias que rebasen las fronteras administrativas de la capital.

Con ello, la intención es que las autoridades puedan intercambiar información y coordinar operativos cuando las pistas de una investigación conduzcan hacia otra entidad, sin que la delimitación territorial interrumpa las labores de búsqueda.

Se busca desarrollar un plan específico de búsqueda e investigación para cada persona desaparecida / Especial

Crearán Centro Integral de Atención para las familias

La estrategia también contempla un Centro Integral de Atención para las familias de personas desaparecidas, con el propósito de concentrar diferentes servicios en un mismo lugar y reducir los traslados que actualmente deben realizar los familiares para completar trámites o solicitar atención.

El objetivo es evitar que quienes atraviesan por la desaparición de un familiar tengan que desplazarse constantemente entre distintas oficinas gubernamentales para conocer avances, realizar gestiones o solicitar algún tipo de acompañamiento.

Además de las investigaciones, el Gobierno capitalino informó que se desarrolla un plan individualizado de atención para cada familia, con el que se busca identificar las necesidades específicas derivadas de cada caso y establecer los apoyos correspondientes.

Hijos de personas desaparecidas reciben apoyo de 2 mil 500 pesos

Dentro de las medidas de acompañamiento anunciadas por el Gobierno de la Ciudad de México también se encuentra un apoyo económico destinado a hijas e hijos de personas desaparecidas.

De acuerdo con lo informado por Brugada, cada hija o hijo recibe mensualmente 2 mil 500 pesos, como parte de las acciones implementadas para respaldar a las familias mientras continúan las investigaciones y las labores para localizar a sus seres queridos.