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Contra

Con 'Récord Guinness' por personas desaparecidas, padres buscadores exigen reunión con Sheinbaum

Los padres llevaron un documento parecido al Récord Guinness/Facebook: Gustavo Hernández
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:10 - 23 marzo 2026
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Cifras señalan que hay más de 130 mil personas desaparecidas en el país y siguen aumentando

Un grupo de madres y padres buscadores acudió a las puertas de Palacio Nacional para solicitar una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, llevando consigo un documento simbólico que denominaron como un “Récord Guinness” de personas desaparecidas en México.


La manifestación se realizó durante la conferencia matutina del 23 de marzo de 2026, con el objetivo de visibilizar la crisis de desapariciones y pedir atención directa por parte del gobierno federal.

Padres buscadores se plantaron afuera de Palacio Nacional para exigir una reunión con la presidenta/X: @GildoGarzaMx

Un “récord” como símbolo de protesta

Los familiares portaban una réplica de un certificado similar al otorgado recientemente por Guinness World Records al Gobierno de México por la clase de futbol más grande del mundo, pero en este caso lo utilizaron como una forma de evidenciar que el país enfrenta una crisis por más de 130 mil personas desaparecidas.


De acuerdo con los manifestantes, el documento no representa un logro, sino una forma de señalar la magnitud del problema.

La exigencia frente a Palacio Nacional

El padre buscador Gustavo Hernández, quien busca a su hijo desaparecido en 2024, encabezó la protesta y se colocó frente al recinto presidencial con el documento.


Durante su mensaje, afirmó: “Este no es un premio, es una vergüenza mundial”, al referirse al simbolismo del supuesto récord.


También expresó: “Le pedí a la secretaria Icela ‘aunque sea un huesito’… hoy le pido a usted: recíbanos. Porque si con el récord mundial de nuestro dolor no nos abren la puerta… ¿entonces con qué sí?”.

Gustavo Hernández busca a su hijo, desaparecido desde 2024 en Monterrey/Facebook: Gustavo Hernández

Historias detrás de las cifras

Los familiares señalaron que detrás de las estadísticas existen historias personales y familias afectadas, por lo que insistieron en la necesidad de ser escuchados por las autoridades.


Gustavo Hernández destacó que la desaparición de su hijo ha marcado su vida, situación que, aseguró, comparten miles de personas en el país.

Otras voces en la protesta

Durante la manifestación también participó Patricia de la Cruz, madre de un joven desaparecido desde 2022.


La mujer explicó el motivo de su presencia con el documento:

Traje este reconocimiento para dárselo a la Presidenta como representante de México. Solo quiero saber si con esto sí me reciben a mí y a las miles de madres y padres buscadores que cargamos el mismo dolor”.

Cifras de la crisis de desapariciones

De acuerdo con los datos mencionados durante la protesta, México registra más de 130 mil personas desaparecidas, una cifra que ha incrementado en los últimos años.


Además, informes citados señalan que diversas entidades del país concentran mayores índices de desapariciones, lo que ha mantenido el tema como una de las principales preocupaciones en materia de seguridad.

Sin respuesta inmediata

Hasta el momento de la manifestación, los padres buscadores no lograron ser recibidos por la presidenta, por lo que reiteraron su intención de mantener la exigencia de diálogo.


El acto se convirtió en una forma de visibilizar la problemática y de insistir en la necesidad de atención institucional ante una crisis que continúa afectando a miles de familias en México.

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