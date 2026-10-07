Se reportaron denuncias por la presunta comercialización de productos apócrifos / Especial

Personal del IMPI, acompañado por elementos de la Guardia Nacional, Ejército y policías de la CDMX, inspeccionó al menos cuatro establecimientos

Un importante despliegue de autoridades se registró en Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, como parte de un operativo dirigido a combatir la presunta comercialización de mercancía apócrifa, principalmente prendas textiles y jerseys de futbol. Personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) encabezó las diligencias con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, Ejército y policías de la Ciudad de México, quienes resguardaron diferentes puntos mientras se realizaban las inspecciones.

El operativo se llevó a cabo después de que las autoridades recibieran diversas denuncias relacionadas con la posible venta de productos que utilizarían irregularmente marcas registradas. Durante las diligencias, servidores públicos revisaron documentación y procedencia de los artículos encontrados en establecimientos de esta popular zona comercial de la capital, con la finalidad de determinar si contaban con las acreditaciones correspondientes.

Un importante despliegue de autoridades se registró en Tepito, alcaldía Cuauhtémoc / Especial

¿Qué pasó durante el operativo en Tepito?

Las autoridades realizaron inspecciones en al menos cuatro locales de Tepito, donde se localizaron diferentes materiales textiles que fueron asegurados como parte de las diligencias. Los artículos quedaron bajo resguardo mientras continúan los procedimientos para establecer su procedencia y determinar si efectivamente se trata de productos falsificados.

Entre los artículos que estuvieron bajo revisión destacaron prendas textiles y jerseys de futbol, productos que habitualmente utilizan diseños, escudos y distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial. El operativo estuvo enfocado precisamente en verificar si los establecimientos contaban con la documentación necesaria para comercializar las mercancías.

El despliegue llamó la atención de comerciantes y visitantes debido a la presencia conjunta de personal del IMPI y corporaciones de seguridad federales y capitalinas, encargadas de mantener resguardados los establecimientos mientras se desarrollaba la diligencia.

El operativo está dirigido a combatir la presunta comercialización de prendas textiles y jerseys de futbol / Especial

¿Cerraron Tepito por el operativo?

Pese al despliegue de elementos de seguridad, Tepito no cerró completamente sus actividades comerciales. Los establecimientos que no estuvieron sujetos a revisión continuaron trabajando con normalidad y las personas pudieron desplazarse por los pasillos centrales de la zona.

La presencia de las autoridades se concentró en los establecimientos relacionados con las inspecciones. Algunos locales permanecieron resguardados mientras el personal del IMPI realizaba las diligencias y revisaba la mercancía localizada en su interior.

De esta manera, el operativo no implicó una suspensión generalizada del comercio en Tepito, sino una intervención focalizada en determinados establecimientos a partir de las denuncias recibidas sobre una posible comercialización irregular de marcas registradas.

El IMPI encabezó las diligencias con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, Ejército y policías de la CDMX / Especial

Jerseys de futbol y ropa, entre la mercancía asegurada

Los jerseys de futbol formaron parte de los productos inspeccionados durante el operativo. Este tipo de artículos suele incorporar escudos, nombres, diseños y marcas comerciales, por lo que las autoridades revisaron si la mercancía ofrecida cumplía con las acreditaciones correspondientes.

Como resultado de las diligencias fue asegurada mercancía textil que, según las denuncias que dieron origen a la intervención, sería presuntamente apócrifa. Los productos permanecerán bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones y procedimientos correspondientes.