¿En qué estados venden más piratería? Checa la lista

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que fueron identificados 148 mercados con presencia de productos pirata distribuidos en 61 municipios y alcaldías de 30 entidades federativas de México, como parte del “Estudio sobre Mercados Notorios de Piratería en México”.

Durante la presentación del diagnóstico, el director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, explicó que el fenómeno de la piratería creció de manera importante, pues anteriormente solo se tenían identificados 19 mercados relacionados con este tipo de comercio ilegal.

“Existen 148 mercados en donde hay presencia de piratería”, señaló el titular del IMPI durante la exposición del estudio.

El reporte detalla que, al sumar otros 10 mercados previamente conocidos pero no reportados en este ejercicio, el total asciende a 158 puntos identificados en el país.

El IMPI identificó 148 mercados con presencia de productos pirata en distintas entidades de México. / La Gaceta

¿Qué productos pirata se venden más en México?

De acuerdo con el estudio, el principal giro detectado corresponde a ropa y accesorios, presentes en 49% de los mercados identificados. Le siguen bolsas, mochilas y carteras con 16%, mientras que cosméticos, alimentos, calzado y electrónicos representan 14% cada uno.

Las autoridades estatales estiman que en 46% de estos establecimientos más de la mitad de la mercancía es apócrifa. Además, el IMPI señaló que la mayoría de los productos provienen de Asia, principalmente de China.

Cosméticos representan el 14%

Yucatán encabeza la lista de mercados detectados

Según el diagnóstico del IMPI, Yucatán lidera el número de mercados identificados, con 29 establecimientos, seguido de Tamaulipas con 11 y Aguascalientes, Coahuila y Jalisco con nueve cada uno.

A nivel municipal, Mérida concentra 27 de los puntos detectados, muchos de ellos relacionados con tiendas de productos de origen asiático.

El organismo indicó que este estudio no representa un censo definitivo, sino un primer mapeo elaborado con información proporcionada por gobiernos estatales entre julio y agosto de 2025.

IMPI intensifica operativos contra mercancía apócrifa rumbo al Mundial 2026

El estudio forma parte de la estrategia federal denominada “Operación Limpieza”, impulsada por la Secretaría de Economía y el IMPI. Según las autoridades, hasta ahora se han realizado más de 20 operativos con el aseguramiento de millones de productos falsificados.

Además, Santiago Nieto adelantó que se reforzarán las acciones para evitar la venta de mercancía pirata durante la Copa Mundial de Futbol 2026, especialmente en zonas cercanas a los estadios sede.