Cambio de horario 2026: revisa si tu municipio tendrá que atrasar el reloj

El cambio de horario en México no aplica en todo el país desde la eliminación del horario de verano general en 2022.

El cambio de horario en México será el domingo 1 de noviembre, pero sólo aplicará en Baja California y municipios específicos de la frontera norte. Conoce dónde se atrasará el reloj y qué pasará en la CDMX

El cambio de horario en México 2026 será el domingo 1 de noviembre, cuando los habitantes de determinadas zonas de la frontera norte deberán atrasar una hora sus relojes para concluir el horario estacional. La medida no aplicará en todo el país, ya que la mayor parte del territorio nacional mantiene un horario estándar durante todo el año.

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De acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, el ajuste se realizará a las 2:00 de la madrugada, cuando los relojes deberán regresar a la 1:00 en las localidades donde está vigente esta disposición.

Por ello, antes de modificar la hora de tu celular, computadora o reloj, es importante revisar si tu municipio está incluido en la medida.

¿Cuándo se atrasa el reloj en México 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026 terminará el horario estacional de la frontera norte. El cambio está establecido para las 2:00 horas del primer domingo de noviembre, por lo que el reloj deberá atrasarse una hora.

Para quienes viven en las localidades donde aplica el ajuste, una opción práctica es revisar sus dispositivos la noche del sábado 31 de octubre y confirmar que la hora se actualice correctamente. Este cambio no significa que regrese el horario de verano a todo México. Desde 2022, el ajuste estacional general fue eliminado y sólo se conserva en las zonas fronterizas contempladas por la legislación.

El cambio de horario del 1 de noviembre sólo aplicará en Baja California y municipios de la frontera norte. / iStock

¿En qué estados y municipios de México cambia el horario?

El cambio de horario de noviembre aplica en todo Baja California y en municipios específicos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. No todos los habitantes de los estados fronterizos deben modificar sus relojes, por lo que es importante consultar la lista de localidades. Baja California El horario estacional comprende todo el estado, incluidos los municipios de: Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate

Playas de Rosarito Chihuahua El ajuste aplica en los siguientes municipios: Janos

Ascensión

Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides Coahuila En esta entidad, los municipios donde aplica el cambio son: Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza Nuevo León En Nuevo León, el cambio de horario sólo corresponde al municipio de Anáhuac. Tamaulipas En Tamaulipas, las localidades incluidas son: Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

¿En la Ciudad de México se atrasa el reloj el 1 de noviembre?

No. En la Ciudad de México no habrá cambio de horario el domingo 1 de noviembre de 2026. La capital mantiene el horario estándar durante todo el año, por lo que sus habitantes no necesitan atrasar sus relojes por esta disposición. Lo mismo ocurre en la mayor parte del país. Vivir en un estado fronterizo tampoco significa necesariamente que debas cambiar la hora: el ajuste sólo corresponde a las localidades señaladas en la ley.

¿Por qué ya no cambia el horario en todo México?

El cambio de horario general dejó de aplicarse en México en 2022, con la entrada en vigor de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.

Desde entonces, la mayor parte del territorio nacional conserva un horario estándar, mientras que algunas localidades de la frontera norte mantienen un horario estacional para facilitar la coordinación con las ciudades vecinas de Estados Unidos.

La legislación establece que este periodo comienza a las 2:00 horas del segundo domingo de marzo y termina a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre. Así, el 1 de noviembre de 2026 no será necesario atrasar el reloj en todo México. Antes de hacer cualquier ajuste, revisa si tu municipio forma parte de las zonas fronterizas incluidas en la ley.