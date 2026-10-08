Venezuela comenzará la Navidad el 1 de noviembre: ¿por qué se adelantó?

Delcy Rodríguez anunció el adelanto de la Navidad en Venezuela. / AP

La presidenta encargada anunció que las fiestas navideñas arrancarán en noviembre; esta es la razón que dio para anticipar la temporada

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que las celebraciones de Navidad comenzarán el próximo 1 de noviembre de 2026, casi dos meses antes del 25 de diciembre. La medida busca impulsar la actividad económica y promover el bienestar de la población, de acuerdo con sus declaraciones.

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El anuncio se realizó este jueves 8 de octubre durante la instalación de la 82.ª Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

¿Por qué Delcy Rodríguez adelantó la Navidad en Venezuela?

Rodríguez justificó la decisión al señalar que las festividades navideñas representan una oportunidad para estimular el comercio y generar un ambiente de felicidad entre los venezolanos.

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, declaró durante el encuentro con representantes del sector empresarial.

Con este anuncio, el gobierno venezolano busca dar inicio anticipado a una temporada que suele impulsar las compras, la producción y diversas actividades comerciales relacionadas con las celebraciones de fin de año.

El gobierno venezolano retomó la tradición de adelantar la Navidad. / AP

¿Desde cuándo se adelanta la Navidad en Venezuela?

El inicio anticipado de la Navidad fue una práctica recurrente durante el gobierno de Nicolás Maduro, quien anunció en distintas ocasiones el comienzo de las festividades antes de diciembre, desde que llegó al poder en 2013.