La Fiscalía federal de Manhattan aún no ha presentado formalmente los nuevos cargos contra Maduro y Flores./ AP

Fiscales de Nueva York preparan nuevas acusaciones contra el exmandatario venezolano y Cilia Flores por el presunto maltrato de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela

El proceso que Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan en Estados Unidos podría complicarse todavía más. CNN dio a conocer este miércoles 7 de octubre de 2026 que fiscales estadounidenses preparan nuevos cargos por la presunta tortura de ciudadanos de ese país que estuvieron detenidos en Venezuela durante los años en que Maduro gobernó.

Podría interesarte Contra Nicolás Maduro reaparece en prisión de NY y respalda el diálogo en Venezuela

De acuerdo con la cadena estadounidense, la acusación podría hacerse pública desde este jueves. Hasta ahora, sin embargo, la Fiscalía federal de Manhattan no ha confirmado formalmente la presentación de esos nuevos cargos ni ha dado detalles sobre las personas que aparecerían como presuntas víctimas.

Maduro y Flores ya están bajo proceso en Nueva York. Ambos fueron capturados en Caracas el 3 de enero de 2026 y posteriormente trasladados a Estados Unidos, donde se declararon inocentes de las acusaciones por narcotráfico que actualmente enfrentan. El inicio del juicio está previsto para el 1 de junio de 2027.

¿Qué nuevos señalamientos enfrentan Maduro y Cilia Flores?

La nueva línea del caso estaría enfocada en el trato que recibieron ciudadanos estadounidenses que permanecieron presos en Venezuela. Washington sostuvo durante años que varias de esas detenciones fueron utilizadas como herramienta de presión en negociaciones políticas y diplomáticas.

La Fiscalía federal de Manhattan aún no ha presentado formalmente los nuevos cargos contra Maduro y Flores./ AP

Entre esos casos estuvieron cinco ejecutivos petroleros detenidos bajo acusaciones de corrupción. Fueron liberados en 2022 en un intercambio que también permitió la salida de prisión de dos sobrinos de Cilia Flores que habían sido condenados en Estados Unidos por narcotráfico.

Otro episodio involucró a dos exintegrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, arrestados en 2020 tras participar en una incursión fallida en Venezuela. Ambos recuperaron su libertad en 2023 como parte de otro acuerdo entre ambos gobiernos.

El juicio contra Maduro ya tiene fecha

El expediente que actualmente se sigue en Nueva York incluye cargos vinculados con narcotráfico y armas. Los fiscales sostienen que Maduro y otros integrantes de su gobierno facilitaron durante años operaciones para enviar cocaína hacia territorio estadounidense, acusaciones que él ha rechazado.

Los posibles nuevos cargos abrirían un frente distinto dentro del mismo proceso. CNN señaló que todavía no están disponibles los detalles completos de la acusación, incluidas las identidades de las personas que figurarían como víctimas y los hechos específicos que los fiscales pretenden incorporar al expediente.