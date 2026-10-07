Los vehículos con holograma 00 y 0 podrán circular con normalidad, salvo que se active una contingencia ambiental./ Pixabay

Antes de salir de casa revisa si tu vehículo tiene restricción, ya que el programa estará vigente durante gran parte del día en la Ciudad de México y municipios del Estado de México

El Hoy No Circula para este jueves 8 de octubre de 2026 aplicará a los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 o 2, de acuerdo con el calendario vigente del programa ambiental. La restricción estará activa desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas.

Podría interesarte Contra Licencia de conducir en CDMX: estas son las razones por las que podrían cancelarla en 2026

Hasta la tarde de este miércoles 7 de octubre no se había activado una contingencia ambiental en el Valle de México, por lo que para el jueves se mantiene el esquema habitual del programa y no un Doble Hoy No Circula. El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó buena calidad del aire y la Comisión Ambiental de la Megalópolis no decretó una Fase 1 por ozono.

¿Qué autos no circulan este jueves 8 de octubre?

La restricción corresponde a los automóviles que reúnan estas características: placas terminadas en 1 o 2, engomado verde y holograma 1 o 2. Estos vehículos deberán permanecer fuera de circulación durante el horario establecido por las autoridades ambientales.

Los automóviles con holograma “00” y “0” se encuentran exentos del programa en condiciones normales. También pueden circular los vehículos eléctricos e híbridos, además de otras unidades contempladas dentro de las excepciones oficiales.

En el caso de los vehículos foráneos que no cuenten con hologramas reconocidos por la Ciudad de México o los estados integrantes de la Megalópolis, existen restricciones adicionales. Estos automóviles pueden ser tratados como unidades con holograma 2 y tienen limitaciones de circulación entre semana y durante determinadas horas.

Los automóviles con holograma 1 o 2 tendrán restricción de circulación entre las 05:00 y las 22:00 horas./ SSC

Hoy No Circula también aplica en municipios del Edomex

La medida no se limita a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En el Estado de México opera en municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México y, desde la ampliación del programa, también se aplica en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Entre los municipios metropolitanos donde aplica se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Chalco, Chimalhuacán, Tecámac y Tultitlán, entre otros.

En territorio mexiquense, circular durante el día restringido puede derivar en una sanción equivalente a 20 UMA, de acuerdo con la información oficial del Gobierno del Estado de México. Por ello, antes de utilizar el automóvil conviene revisar tanto la terminación de placa como el holograma de verificación.