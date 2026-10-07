¿De qué murió Dennis Haskins? Revelan causa de muerte del actor de “Salvados por la campana”

Personas cercanas aseguran que mantuvo su diagnóstico en secreto durante sus últimos años / Especial

El certificado de defunción del actor que interpretó al inolvidable ‘Sr. Belding’ señala la enfermedad de Parkinson como causa de su fallecimiento

A poco más de una semana de la muerte de Dennis Haskins, recordado por millones de espectadores por interpretar al director Richard Belding en “Salvados por la campana”, se dieron a conocer nuevos detalles sobre las causas de su fallecimiento. El actor murió el pasado 27 de septiembre a los 75 años en el Providence Saint Joseph Medical Center, ubicado en Burbank, California.

De acuerdo con el certificado de defunción obtenido por TMZ del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la enfermedad de Parkinson aparece como la causa inmediata de la muerte de Dennis Haskins. La revelación llamó la atención debido a que el actor habría mantenido su diagnóstico lejos del conocimiento público e incluso de algunas de las personas más cercanas a él.

El actor murió el pasado 27 de septiembre a los 75 años en el Providence Saint Joseph Medical Center / Especial

¿De qué murió Dennis Haskins?

El documento establece que Dennis Haskins murió a causa de la enfermedad de Parkinson, padecimiento con el que habría estado lidiando discretamente durante sus últimos años. Su estado de salud no había sido ampliamente conocido antes de su fallecimiento, por lo que la información contenida en el certificado permitió conocer finalmente qué enfermedad enfrentaba el actor.

El certificado también menciona síndrome del intestino irritable, depresión, hipertensión e hiperplasia benigna de próstata como otras condiciones significativas presentes en su historial. Sin embargo, es importante distinguirlas de la causa inmediata de muerte: según el documento citado, fue el Parkinson el padecimiento señalado en ese apartado.

Su exesposa, Sarah Quiñones, aseguró que el intérprete llegó a alejarse de personas cercanas durante los últimos años para evitar que conocieran los problemas de salud que enfrentaba.

La enfermedad de Parkinson aparece como la causa inmediata de la muerte de Dennis Haskins / Especial

Dennis Haskins habría ocultado su enfermedad a sus amigos

La decisión de mantener en secreto su diagnóstico habría provocado que el actor redujera considerablemente el contacto con personas que formaban parte de su círculo cercano. Según lo relatado por su exesposa, Haskins dejó incluso de responder algunas llamadas y mensajes.

Durante sus últimos años, el actor vivió en un centro de vida asistida, mientras atravesaba las complicaciones relacionadas con sus padecimientos. Pese a ello, quienes lo conocían no necesariamente estaban enterados de la magnitud de su condición, pues habría tomado la decisión personal de mantenerla fuera de la conversación pública.

El diagnóstico de Parkinson tampoco había formado parte de la información conocida por sus seguidores, pese a que Haskins alcanzó una enorme popularidad gracias a uno de los personajes más reconocibles de la televisión estadounidense de finales de los años 80 y principios de los 90.

Durante sus últimos años, el actor vivió en un centro de vida asistida / Especial

¿Quién era Dennis Haskins en “Salvados por la campana”?

Para toda una generación, Dennis Haskins fue simplemente el Sr. Belding, director de Bayside High School y una de las figuras adultas más importantes de Salvados por la campana. El personaje acompañaba constantemente las aventuras y problemas de Zack Morris, Kelly Kapowski, A.C. Slater, Jessie Spano, Lisa Turtle y Screech Powers.

Su participación se convirtió en una de las más identificables de la franquicia y Haskins regresó para interpretar al personaje en diferentes producciones derivadas. Su presencia ayudó a convertir al director Belding en una figura inseparable de la historia de la popular serie juvenil.

Aunque ese fue indudablemente su trabajo más recordado, Dennis Haskins acumuló numerosos créditos en cine y televisión durante su trayectoria profesional.

Las otras series y películas en las que apareció Dennis Haskins

El actor tuvo participaciones en producciones como “The Dukes of Hazzard”, “It's Always Sunny in Philadelphia”, “The West Wing” y “Victorious”, demostrando que su carrera se extendió mucho más allá de los pasillos de Bayside.

También apareció en cine, incluyendo la comedia “A Million Ways to Die in the West”, mientras que su nombre continuó inevitablemente asociado con Salvados por la campana debido al cariño que los seguidores mantuvieron hacia el Sr. Belding durante décadas.