Muere hija de Paquita la del Barrio a poco más de un año de la cantante

Martha Elena fue criada por Paquita la del Barrio desde que era muy pequeña./ RS

La hija de Paquita la del Barrio mantuvo una vida alejada de los reflectores

El Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, confirmó este miércoles 7 de octubre de 2026 la muerte de Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio. Tenía 47 años y, hasta el momento, no existe información oficial sobre la causa de su fallecimiento.

La autoridad municipal difundió una esquela para expresar condolencias a familiares y personas cercanas. El municipio mantiene un vínculo especial con la historia de Francisca Viveros Barradas, nombre real de la cantante, por lo que la noticia generó mensajes de pesar entre habitantes de la zona y seguidores de la intérprete.

Los servicios funerarios de Martha Elena fueron programados en Xalapa, Veracruz, de acuerdo con reportes locales. La familia no ha emitido públicamente detalles médicos ni información adicional sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Martha Elena reapareció públicamente durante los homenajes realizados a Paquita en 2025./ RS

¿Quién era Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio?

Aunque era sobrina biológica de la cantante, Paquita decidió criar a Martha Elena como su hija desde que era muy pequeña. La intérprete relató en distintas ocasiones que la recibió cuando tenía apenas unos meses de edad y se encontraba delicada de salud, por lo que terminó integrándola de forma permanente a su familia.

El Ayuntamiento de Alto Lucero confirmó el fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros./ RS

Martha Elena llevó una vida mucho más discreta que su madre y rara vez apareció en medios. Una de sus intervenciones públicas más recordadas ocurrió tras la muerte de Paquita, registrada el 17 de febrero de 2025, cuando acompañó los homenajes y habló sobre la relación que mantuvieron durante años.