Dracónidas 2026 en México: ¿cuándo y a qué hora ver la lluvia de estrellas?

La escasa iluminación de la Luna favorecerá la observación del fenómeno / Magnific

Este fenómeno estará activo del 6 al 10 de octubre y tendrá sus mejores momentos entre el 8 y 9

Octubre continúa ofreciendo espectáculos para quienes disfrutan mirar el cielo. Durante esta semana llegará uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes: la lluvia de estrellas Dracónidas 2026, que podrá observarse durante varias noches y tendrá condiciones favorables gracias a la poca iluminación de la Luna.

A diferencia de otras lluvias de meteoros que obligan a esperar hasta la madrugada para encontrar mejores condiciones, las Dracónidas pueden observarse desde las primeras horas después del anochecer, sin tener que permanecer despiertos hasta altas horas.

La lluvia de estrellas Dracónidas podrá observarse durante varias noches / Magnific

¿Cuándo será la lluvia de estrellas Dracónidas 2026?

Las Dracónidas están activas del martes 6 hasta al sábado 10 de octubre, aunque no todas las noches ofrecerán la misma cantidad de meteoros. La actividad se concentrará especialmente entre el 8 y 9 de octubre, cuando se espera el punto máximo del fenómeno.

De acuerdo con la información astronómica proporcionada, la noche del jueves 8 de octubre y las primeras horas del viernes 9 concentrarán uno de los mejores momentos para buscar los destellos. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), por su parte, establece que la noche del 9 de octubre será una fecha especialmente favorable para la observación, con la recomendación de mirar hacia el este una vez que haya oscurecido.

Por ello, quienes quieran aumentar sus posibilidades de observar las Dracónidas pueden intentar hacerlo durante ambas noches, particularmente después de que desaparezca la luz del Sol y siempre desde un sitio con la menor contaminación lumínica posible.

Las Dracónidas pueden observarse desde las primeras horas después del anochecer / Magnific

¿A qué hora ver las Dracónidas 2026 desde México?

De acuerdo con el sitio especializado en astronomía Star Walk, una de las mejores ventanas de observación ocurrirá durante el paso del 8 al 9 de octubre y no será necesario esperar hasta la madrugada para comenzar a buscarlas.

En el caso de la Ciudad de México, el punto máximo está previsto alrededor de las 19:00 horas del 8 de octubre, por lo que la recomendación es comenzar a observar el cielo desde que las condiciones de oscuridad lo permitan.

En el caso de la CDMX, el punto máximo está previsto alrededor de las 19:00 horas / Magnific

En el caso de la CDMX, el punto máximo está previsto alrededor de las 19:00 horas / Magnific

¿Qué son las Dracónidas y por qué aparecen?

Aunque popularmente se utiliza el término “lluvia de estrellas”, los destellos que observamos no son estrellas cayendo sobre nuestro planeta. El fenómeno ocurre cuando diminutas partículas de material espacial ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre y producen los trazos luminosos que comúnmente llamamos “estrellas fugaces”.

En el caso particular de las Dracónidas, el material procede del cometa 21P/Giacobini-Zinner, un cuerpo celeste que completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 6.6 años. A lo largo de su recorrido, el cometa deja partículas y restos distribuidos en el espacio.

Cuando la Tierra atraviesa esa región, algunos de esos pequeños fragmentos entran en contacto con la atmósfera y generan los destellos que pueden apreciarse desde la superficie.

¿Por qué se llaman Dracónidas?

El nombre de esta lluvia de estrellas está relacionado con su radiante, es decir, el punto del cielo desde el cual los meteoros parecen surgir cuando son observados desde nuestro planeta.

En este caso, el radiante se localiza en la constelación de Draco o el Dragón, con coordenadas aproximadas de AR=17h20min y DEC=+54° 00´. De ahí procede el nombre con el que se conoce al fenómeno.