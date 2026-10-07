La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel habría alcanzado una cifra histórica en preventas mientras prepara el choque entre los Vengadores, los X-Men, los 4 Fantásticos y Doctor Doom

Faltan más de dos meses para que Avengers “Doomsday”, llegue a los cines, pero los fans de Marvel ya están haciendo que la película comience a romper récords. De acuerdo con reportes de seguimiento de taquilla, la cinta habría superado los 100 millones de dólares en preventas a nivel mundial.

La cifra resulta todavía más llamativa porque los boletos comenzaron a venderse con mucha anticipación. En Estados Unidos, la película ya había conseguido 16.5 millones de dólares en preventas durante su primer día, mientras que en México la venta general comenzó a finales de septiembre.

Avengers: Doomsday llegará a los cines en diciembre de 2026./Especial

El gran regreso de Robert Downey Jr.

Una de las principales razones de la expectativa es el regreso de Robert Downey Jr., aunque esta vez no como Iron Man. El actor interpretará a Victor von Doom, uno de los villanos más importantes de Marvel.

Marvel ha confirmado que no existe una conexión establecida entre Tony Stark y Doom, por lo que cualquier teoría que relacione directamente a ambos personajes sigue siendo especulación. Lo que sí está confirmado es que Downey Jr. regresará al MCU en un papel completamente diferente.

Además, Chris Evans volverá como Steve Rogers, mientras que Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd, Pedro Pascal, Florence Pugh y Vanessa Kirby forman parte del enorme elenco. La película también reunirá a personajes de los X-Men, los 4 Fantásticos y Wakanda.

Los X-Men formarán parte del enorme elenco de Avengers: Doomsday./Especial

Marvel prepara un choque entre tres universos

La historia será uno de los momentos más importantes de la Saga del Multiverso. Marvel describe la película como un enfrentamiento entre héroes de tres universos distintos, quienes terminarán frente a una amenaza existencial.

Para los fans, uno de los mayores atractivos será precisamente ver juntos a personajes que hasta ahora pertenecían a distintas generaciones y rincones de Marvel. El elenco confirmado incluye a Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Channing Tatum, Kelsey Grammer y Alan Cumming, además de los nuevos integrantes del MCU.

La película está dirigida por Joe y Anthony Russo, quienes regresan después de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. También será una pieza clave antes de Avengers: Secret Wars, prevista para 2027.

Los hermanos Russo volverán a dirigir una película de Avengers./@marvelstudios

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?