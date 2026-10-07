Estados Unidos trasladó drones de reconocimiento y ataque desde África hacia Colombia y Ecuador, como parte de su estrategia contra grupos del narcotráfico en la región

Estados Unidos trasladó varios drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador, en medio de la expansión de sus operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en América Latina. El movimiento fue reportado por funcionarios estadounidenses y forma parte de una mayor cooperación militar con ambos países.

Los gobiernos de Colombia y Ecuador ya habían anunciado planes para recibir estas aeronaves. En el caso de Ecuador, su ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que dos drones ya fueron entregados y se encuentran operando en el espacio aéreo del país.

Colombia y Ecuador recibirán estas aeronaves para apoyar sus operaciones de seguridad./Especial

¿Para qué utilizarán los drones?

Los MQ-9 Reaper pueden realizar misiones de vigilancia y reconocimiento durante largos periodos, además de llevar armamento para ataques de precisión. También cuentan con sensores capaces de detectar fuentes de calor y equipos para interceptar comunicaciones electrónicas.

Por eso, su presencia en Sudamérica podría facilitar la localización de integrantes de grupos del narcotráfico que operan en zonas montañosas y selváticas de difícil acceso.

Los MQ-9 Reaper pueden realizar misiones de vigilancia durante largos periodos./@pixabay

¿Qué busca Estados Unidos con este despliegue?

El traslado ocurre mientras el gobierno de Donald Trump busca ampliar las operaciones contra los cárteles. Hasta ahora, parte de la estrategia estadounidense se había concentrado en ataques contra embarcaciones que Washington señala como relacionadas con el narcotráfico, pero autoridades militares han planteado extender las acciones a operaciones terrestres.