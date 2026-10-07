Festival del Globo 2026: esto prepara León para su edición número 25

El Festival Internacional del Globo 2026 se realizará del 13 al 16 de noviembre en León, Guanajuato / vivefig.mx

El evento se realizará del 13 al 16 de noviembre en León, Guanajuato, con más de 200 globos aerostáticos, espectáculos nocturnos y conciertos

El Festival Internacional del Globo (FIG) 2026 se prepara para recibir a más de 400 mil visitantes durante sus cuatro días de actividades en León, Guanajuato.

La edición número 25 del festival se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de León, con la participación de personas provenientes de distintos estados de México y de 25 países.

Más de 200 globos aerostáticos participarán en la edición 25 del Festival Internacional del Globo / vivefig.mx

¿Qué habrá en el Festival del Globo?

Durante las mañanas, el cielo de León se llenará con más de 200 globos aerostáticos, entre los que habrá 40 figuras especiales.

Los Ángeles Azules, Calvin Harris, Christian Nodal y otros artistas forman parte del programa musical del festival / vivefig.mx

Por las noches se realizarán las tradicionales Noches Mágicas, acompañadas de presentaciones musicales.

El viernes 13 de noviembre, primer día del festival, se presentarán Los Ángeles Azules. Además, esa jornada tendrá acceso gratuito durante todo el día como parte del llamado “Viernes de la Gente”.

Para el sábado 14 se realizará “The Dream Nite”, una noche dedicada a la música electrónica con la participación de Calvin Harris, Alok y Tyson O'Brien.

El FIG 2026 espera recibir a más de 400 mil visitantes durante sus cuatro días de actividades / Especial

El domingo 15, Santos Bravos ofrecerá una presentación durante la mañana, mientras que por la noche será el turno de Christian Nodal y Xavi, quienes cerrarán la jornada musical.

Festival Internacional del Globo llegará a CDMX

Como parte de la promoción de la edición 2026, este martes se realizó una Noche Mágica en el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México.

Una Noche Mágica en el Monumento a la Revolución presentó en CDMX una muestra de lo que se vivirá en León / Redes Sociales

Durante la presentación, cinco globos aerostáticos fueron inflados como una muestra de lo que podrán disfrutar los asistentes en noviembre en el Parque Metropolitano de León.