Así es el Festival de Pan de Muerto 2026 en CDMX: sabores, talleres y todo lo que puedes encontrar

Así luce el Festival de Pan de Muerto que se realiza este fin de semana en la CDMX. / Georgina Sánchez

El Museo Kaluz recibe este 3 y 4 de octubre una nueva edición del festival dedicado al tradicional pan de muerto, con 13 expositores y propuestas para todos los gustos

La temporada de Día de Muertos ya comenzó y uno de sus sabores más representativos llega a la Ciudad de México con una experiencia gastronómica. Este fin de semana se realiza el Festival de Pan de Muerto 2026 en el Museo Kaluz, donde los visitantes podrán probar distintas versiones de este tradicional alimento.

¿Dónde es el Festival de Pan de Muerto 2026?

El festival se realiza en el Museo Kaluz, ubicado en avenida Hidalgo 85, en el Centro Histórico de la CDMX, frente a la Alameda Central. Las actividades se desarrollarán durante este 3 y 4 de octubre, con cuatro horarios de acceso: 10:00 horas

12:00 horas

14:00 horas

16:00 horas Cada experiencia tiene una duración aproximada de dos horas.

El festival cuenta con 13 expositores que presentan recetas clásicas y propuestas innovadoras. / Georgina Sánchez

¿Qué habrá en el Festival de Pan de Muerto?

Uno de los principales atractivos es la variedad de propuestas gastronómicas. El festival cuenta con 13 expositores, quienes presentan desde recetas tradicionales hasta reinterpretaciones del pan de muerto.

Entre las opciones hay panes con diferentes sabores, helado de pan de muerto, bebidas, licores y otras preparaciones inspiradas en esta tradición mexicana. Algunas propuestas incorporan ingredientes como lavanda, guayaba, cacao, hoja santa y calabaza.

Los expositores participantes son Meyvi Helados, M.A.N.S.I.O., El Gringo Naco, Pastelería Mallorca México, Elizondo Pastelerías, Le Crois, Mater, Miel Me Sabe, Consuelo Panadería, Restaurante Matisse, Legión de Pan, Kuchen x Las Reliquias y El Pan de María – María 138.

También hay talleres y actividades

El recorrido gastronómico también incluye actividades para complementar la visita. Entre ellas se encuentra un taller de boleado, donde los participantes pueden preparar su propio mini pan de muerto y llevárselo después de la experiencia.

También habrá una estación de aromas y diferentes activaciones relacionadas con los ingredientes y sabores de la temporada. Otra de las dinámicas es el Pasaporte Digital, con el que los visitantes podrán evaluar a los diferentes expositores en categorías como sabor, presentación, innovación y decoración.

Quienes completen el recorrido podrán recibir un reconocimiento personalizado como Catador Oficial de Pan de Muerto del Museo Kaluz.

El Festival de Pan de Muerto 2026 reúne diferentes propuestas gastronómicas en el Museo Kaluz. / Georgina Sánchez

¿Cuándo y cuánto cuesta visitar el festival?

El Festival de Pan de Muerto 2026 se realiza el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Museo Kaluz, ubicado en avenida Hidalgo 85, Centro Histórico de la Ciudad de México. Los accesos están organizados en bloques de dos horas, con horarios de entrada a las 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 horas.

El precio de entrada es de 190 pesos por persona. El boleto contempla el acceso al festival, el taller de boleado y las actividades incluidas en la experiencia; los alimentos y bebidas de los expositores se adquieren por separado. Los menores de 4 años tienen acceso gratuito.