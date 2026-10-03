Día del Novio 2026: ¿Por qué se regalan flores azules y carritos este 3 de octubre?

En cada celebración las redes sociales se llenan de mensajes románticos, flores azules y curiosos ramos con carritos de juguete / Magnific

Aunque no es una celebración oficial, la fecha se ha convertido en una tendencia cada vez más popular en México

Si este 3 de octubre comenzaste a ver fotografías de hombres recibiendo flores azules, carritos de juguete, dulces y otros regalos, no se trata de una casualidad. Las redes sociales volvieron a colocar en tendencia el llamado Día del Novio, una celebración nacida principalmente en internet que cada año gana mayor presencia entre las parejas mexicanas.

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A diferencia del Día de San Valentín o de otras fechas con una tradición histórica claramente documentada, el Día del Novio no forma parte de un calendario oficial ni existe una institución que haya decretado formalmente su celebración. Su crecimiento está relacionado con publicaciones en redes sociales y con el hashtag #NationalBoyfriendDay, que comenzó a circular durante la década pasada y terminó extendiéndose a distintos países.

Las redes sociales volvieron a colocar en tendencia el llamado Día del Novio / Magnific

¿Por qué el Día del Novio se celebra el 3 de octubre?

El origen exacto de la fecha todavía no está completamente claro. Algunas referencias sitúan las primeras publicaciones sobre National Boyfriend Day alrededor de 2012, mientras que otras señalan que comenzó a ganar notoriedad aproximadamente en 2014. Lo que sí coincide entre las distintas fuentes es que el 3 de octubre terminó consolidándose como la fecha más utilizada en redes sociales.

Con el paso del tiempo, la celebración comenzó a cruzar fronteras y llegó a México y otros países de Latinoamérica. Instagram, TikTok, Facebook y X ayudaron a mantener viva la tendencia mediante publicaciones con frases románticas, recomendaciones de regalos y fotografías de parejas celebrando.

El Día del Novio no forma parte de un calendario oficial / Magnific

¿Por qué se regalan flores azules el Día del Novio?

Uno de los detalles que más se ha relacionado con el 3 de octubre son las flores azules. Cada año aparecen en TikTok, Instagram y otras plataformas videos de personas preparando ramos especialmente para sus parejas, una tendencia que también ha sido retomada por florerías y comercios.

Sin embargo, no existe una tradición histórica que establezca que obligatoriamente se deban regalar flores azules a los hombres. La costumbre nació principalmente de las tendencias digitales y de la idea de establecer un detalle visual distintivo para esta celebración.

Algunas interpretaciones populares relacionan el color azul con conceptos como confianza, lealtad, tranquilidad y estabilidad, aunque el significado puede cambiar dependiendo del tipo de flor y de la interpretación cultural que se le dé. Lo importante es que, dentro de esta tendencia, el ramo funciona principalmente como una demostración de cariño hacia la pareja.

Este días los hombres pueden recibir flores azules, carritos de juguete, dulces y otros regalos / Especial

¿Y por qué se regalan carritos el 3 de octubre?

Los carritos miniatura se convirtieron en otro de los regalos protagonistas del Día del Novio, particularmente gracias a los llamados ramos de carritos, que combinan vehículos de juguete con flores, dulces, fotografías o mensajes personalizados.

En redes sociales se pueden encontrar cientos de ejemplos en los que pequeños autos son acomodados como si fueran flores dentro de un ramo. La idea ha ganado popularidad porque permite adaptar el regalo a los gustos de la pareja y ofrece una alternativa distinta a los arreglos florales tradicionales.

Algunos utilizan Hot Wheels u otros autos de colección, mientras que otros eligen modelos relacionados con el automóvil favorito de su pareja. No existe una regla sobre qué carrito debe regalarse ni sobre cuántos deben incluirse en el arreglo: nuevamente, se trata de una costumbre construida principalmente desde las redes sociales.

Los ramos de carritos se volvieron virales

Parte del éxito de estos regalos tiene que ver con que son altamente visuales. Un ramo con pequeños vehículos, envoltura decorativa y luces puede convertirse fácilmente en contenido para TikTok o Instagram, lo que a su vez provoca que más personas quieran replicar la idea.