El beneficio de audiolibros está disponible para algunos planes Premium./Especial

Spotify ha ampliado su catálogo en México con miles de audiolibros y una opción incluida para algunos usuarios que pertenecen a Premium

Los audiolibros ya están disponibles en Spotify México como parte de la expansión mundial de la plataforma. Desde este miércoles 7 de octubre, los usuarios pueden encontrar una biblioteca con más de 45 mil títulos en español, además del catálogo internacional de la compañía.

La nueva función permite escuchar libros directamente desde Spotify, junto con la música y los podcasts que ya ofrece la aplicación.

Los usuarios Premium elegibles tienen horas mensuales para escuchar audiolibros./@pixabay

¿Quiénes pueden escuchar audiolibros?

Los usuarios con planes Premium Individual, Premium Duo y Premium Familiar pueden recibir horas mensuales de escucha de audiolibros. En México, Spotify contempla 12 horas al mes para los usuarios elegibles.

En los planes Duo y Familiar, este beneficio corresponde únicamente al titular de la cuenta. Además, quienes necesiten más tiempo pueden contratar Audiobooks+ o comprar títulos de manera individual. Los audiolibros adquiridos de esta última forma pueden escucharse posteriormente desde la aplicación.

Spotify ya ofrece un servicio extra de audiolibros en México./@pixabay

¿Cuánto costará escuchar audiolibros en Spotify?

La llegada de los audiolibros no representa un cobro adicional para los usuarios Premium que tengan horas incluidas en su plan. En México, Spotify Premium Individual tiene actualmente un precio de 139 pesos al mes, aunque el costo corresponde a la suscripción Premium y no a un cargo específico por los audiolibros.