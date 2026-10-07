VIDEO: ¿Qué pasó en la Prepa 1 de la UNAM? Reportan movilización y desalojo en Xochimilco

Estudiantes se movilizaron en los accesos de la Prepa 1 durante los hechos registrados este miércoles./ RS

Autoridades capitalinas enviaron personal a la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda” luego de reportes sobre una situación de tensión dentro del plantel

La mañana de este miércoles 7 de octubre hubo movimiento inusual en la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”, en Xochimilco, luego de que comenzaron a circular reportes sobre una situación de tensión dentro del plantel.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que recibió un reporte y envió personal a la zona para revisar lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento, la dependencia no había dado a conocer información sobre personas detenidas, lesionadas o el uso de armas.

En redes sociales comenzaron a aparecer distintas versiones sobre la presencia de personas encapuchadas y posibles confrontaciones dentro de la escuela. Sin embargo, al corte de esta información, esos señalamientos no habían sido confirmados oficialmente por la UNAM ni por autoridades de seguridad.

¿Qué se sabe hasta ahora de lo ocurrido en la Prepa 1?

Lo confirmado es que hubo una movilización dentro y fuera del plantel y que elementos de la SSC acudieron para verificar la situación. También se reportó movimiento de estudiantes en los accesos de la preparatoria durante el desarrollo de los hechos.

Durante la mañana circularon distintas versiones sobre lo ocurrido dentro de la Prepa 1, aunque varias no han sido confirmadas./ X: @emeequis

La Prepa 1 se encuentra en Avenida de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama, en la colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco, y pertenece al sistema de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Hasta ahora, la UNAM no ha emitido un comunicado detallado en el que explique qué originó el conflicto o quiénes participaron. Tampoco se ha confirmado oficialmente que las instalaciones hayan sido tomadas por un grupo específico.

Versiones sobre encapuchados siguen sin confirmación

Entre los primeros reportes también se habló de una protesta relacionada con demandas de estudiantes y de la presencia de personas encapuchadas. Por ahora, esas versiones siguen pendientes de confirmación por parte de las autoridades universitarias.

La SSC mantuvo vigilancia en los alrededores mientras se recababa información y se buscaba determinar si existía algún riesgo para la comunidad escolar.

Hasta el momento, tampoco hay un reporte oficial que confirme la presencia de armas, personas heridas o detenidos dentro de la preparatoria.