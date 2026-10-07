La Fiscalía estatal abrió una carpeta contra José Lápiz por una publicación en X y analiza si existen elementos para judicializar el caso

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes abrió una investigación contra el creador de contenido José Lápiz por una publicación en redes sociales en la que se ofrecieron 40 mil pesos en referencia a una agresión contra el obispo Juan Espinoza Jiménez. La indagatoria sigue abierta y busca determinar si el mensaje puede configurar algún delito.

El expediente comenzó a integrarse después de que la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos detectara el mensaje el 1 de octubre de 2026 durante labores de ciberpatrullaje. La Fiscalía informó que la cuenta desde la que se hizo la publicación ya fue identificada y que personal especializado trabaja en la preservación y análisis de evidencia digital.

Por ahora, la autoridad no ha declarado culpable al creador de contenido. El fiscal estatal, Manuel Alonso García, explicó que serán los datos de prueba los que permitan establecer si los hechos tienen relevancia penal y si existen condiciones para llevar la carpeta ante un juez.

¿Qué publicó José Lápiz contra el obispo de Aguascalientes?

El mensaje que detonó la investigación apareció en la plataforma X y hacía referencia directa al obispo Juan Espinoza Jiménez. La publicación decía: “Yo les ofrezco 40 mil pesos para que se lo madruguen. Put** ratas con sotana”.

La difusión del contenido provocó reacciones dentro de la Iglesia y también derivó en solicitudes de protección para el religioso. La plataforma ciudadana Actívate presentó ante la Fiscalía General de la República una petición para que se investigue la autenticidad del material, se identifique a quien lo difundió y se valore si existe un riesgo para el obispo.

José Lápiz es investigado por posibles conductas relacionadas con amenazas y apología del delito./ Captura de pantalla

El caso ocurrió después de que Juan Espinoza Jiménez hiciera pronunciamientos públicos sobre temas como seguridad, libertad y la situación de las madres buscadoras. Sin embargo, la investigación ministerial se concentra en el contenido de las publicaciones atribuidas a José Lápiz y en su posible alcance legal.

Fiscalía analiza posibles delitos y una eventual judicialización

Manuel Alonso García explicó que la investigación surgió a partir del monitoreo realizado por la unidad especializada. “Nosotros, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos, el 1 de octubre, cuando se tienen algunos aspectos de ciberpatrullamiento, identificamos una primera publicación precisamente donde este YouTuber, a través de la plataforma X, pues hace esta incitación en relación a este tema pues que genera esquemas de violencia”, señaló.

La Fiscalía analiza si los hechos pueden encuadrar en conductas como amenazas o apología del delito. De acuerdo con reportes periodísticos basados en declaraciones del fiscal, también se trabaja para reunir los elementos necesarios que permitan solicitar una orden de aprehensión si jurídicamente procede.