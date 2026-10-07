La empresa confirmó que el gerente involucrado fue desvinculado de su cargo / Especial

El creador de contenido Max_Cintio relató que habría recibido insultos en una sucursal ubicada en el Centro Histórico de la CDMX

Una denuncia publicada en TikTok por el creador de contenido Max_Cintio provocó una fuerte reacción en redes sociales y terminó generando medidas dentro de MINISO México. El influencer aseguró haber sido víctima de discriminación, acoso y amenazas por parte del gerente de una sucursal ubicada en Eje Central y Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, justo debajo de la Torre Latinoamericana.

El testimonio comenzó a viralizarse rápidamente y acumula más de 2.5 millones de reproducciones, además de miles de comentarios de usuarios que exigieron una respuesta de la compañía. Días después, MINISO México emitió un comunicado para informar que había revisado internamente el caso y confirmó la desvinculación del trabajador señalado, quien se desempeñaba como gerente de la tienda.

El influencer aseguró haber sido víctima de discriminación, acoso y amenazas por un gerente de Miniso / Especial

¿Qué pasó entre Max_Cintio y el gerente de MINISO?

De acuerdo con el relato del influencer, el primer episodio ocurrió cuando acudió a la sucursal para comprar un juguete de caja sorpresa y toallitas antibacteriales. Durante su visita preguntó el precio de uno de los productos debido a que no se encontraba visible y, según su versión, el gerente, quien estaba hablando por teléfono, lo atendió con una actitud que calificó como despectiva.

Max_Cintio relató que, cuando se retiraba y agradeció por la atención, observó que el trabajador aparentemente pronunció con los labios un insulto homofóbico dirigido hacia él: “pin… put…”. Ante esta situación, decidió tomarle una fotografía al empleado como una medida de identificación y seguridad.

El creador de contenido aclaró que era cliente frecuente de esa misma tienda y que incluso regresó posteriormente para realizar compras por aproximadamente 3 mil pesos sin enfrentar ningún inconveniente. Sin embargo, afirmó que durante otra visita volvió a encontrarse con el mismo gerente y comenzó a sentirse vigilado mientras recorría los pasillos.

Tras su denuncia pública, el creador de contenido fue expuesto como presunto ladrón de tiendas / Especial

Influencer asegura que fue seguido dentro de la tienda

Según su testimonio, durante esa nueva visita el gerente habría comenzado a seguirlo de pasillo en pasillo mientras observaba diferentes productos. Max señaló que aquella situación le generó incomodidad debido a que nunca había experimentado un comportamiento similar ni siquiera en otros establecimientos con mayores controles de seguridad, como supermercados o aeropuertos.

Ante lo ocurrido, decidió no continuar con la compra y dejó los artículos que llevaba en la caja registradora. El influencer, quien cuenta con cerca de un millón de seguidores en TikTok, afirmó que cuando intentó salir del establecimiento el gerente se colocó frente a él y nuevamente le habría dirigido el mismo insulto.

De acuerdo con su versión, la situación escaló cuando el empleado se acercó de forma agresiva y tuvo que intervenir otro integrante del personal para contenerlo. Una vez en el exterior del establecimiento, Max_Cintio aseguró que el gerente realizó ademanes como si pretendiera golpearlo y le habría advertido que no regresara a la sucursal. El creador respondió que no volvería, pero que haría público lo ocurrido.

Tras la viralización del caso, Miniso decidió tomar cartas en el asunto / Especial

“Te pueden discriminar por tu color de piel, tu posición social o tu forma de vestir”

Después de publicar el video, Max_Cintio pidió a sus seguidores compartir su experiencia y etiquetar a MINISO México para obtener una respuesta. También explicó que decidió mostrar una imagen del trabajador debido a que, según su versión, había recibido amenazas y consideraba importante dejar registro de la persona involucrada.

El influencer aseguró que lo ocurrido no debía reducirse únicamente a un asunto relacionado con su orientación sexual y sostuvo que cualquier persona puede encontrarse ante una situación discriminatoria. "Te pueden discriminar por tu color de piel, tu posición social o tu forma de vestir”.

El video provocó rápidamente una ola de comentarios y reacciones en TikTok, donde numerosos usuarios comenzaron a exigir que la compañía investigara lo ocurrido y determinara responsabilidades.

Influencer asegura que fue señalado como “fardero”

El caso tuvo un segundo episodio después de que Max_Cintio publicara otro video en el que aseguró haberse enterado de que el trabajador señalado habría difundido información sobre él en un chat utilizado por gerentes de la tienda, presuntamente identificándolo como un “fardero”.

Ante esta nueva situación, el creador de contenido señaló que decidió acudir ante las autoridades para presentar una denuncia.

El influencer aseguró que previamente una gerente de MINISO se había comunicado con él para intentar solucionar el problema. Sin embargo, afirmó que después de conocer el supuesto señalamiento en el grupo interno decidió continuar por la vía legal, al considerar que el conflicto había escalado y que las medidas tomadas inicialmente por la empresa no habían sido suficientes.

Max_Cintio señaló que buscaría proceder tanto contra la empresa como contra la persona a quien acusa de haberlo amenazado.

MINISO México responde tras viralización del caso

Después de que el testimonio alcanzara millones de reproducciones, MINISO México emitió un posicionamiento oficial en el que informó que estableció contacto con el creador de contenido y abrió un procedimiento interno para revisar la situación denunciada.

“En MINISO México tomamos con absoluta seriedad la situación ocurrida recientemente en una de nuestras tiendas. Desde que tuvimos conocimiento del caso, establecimos contacto con Maxi para escucharlo, brindarle acompañamiento y dar seguimiento puntual a lo sucedido”.

La compañía explicó que el caso también fue escalado internamente y confirmó que el trabajador señalado ya no forma parte de la empresa.

“De manera paralela, la situación fue escalada internamente y conforme a nuestros protocolos y procedimientos, Juan "N", quien se desempeñaba como gerente de tienda, ha sido desvinculado de la empresa”.

MINISO rechaza conductas que vulneren la dignidad de las personas

Dentro del mismo comunicado, la empresa manifestó que los comportamientos que comprometan la seguridad, integridad o dignidad de clientes y trabajadores no corresponden con sus valores corporativos.

“Queremos ser claros: las conductas que vulneran la dignidad. integridad o seguridad de cualquier persona no representan los valores que promovemos como compañía. Nuestro compromiso es cuidar a todas las personas que forman parte de la experiencia MINISO: quienes nos visitan, nuestros clientes y nuestros colaboradores”.

MINISO añadió que dará seguimiento al caso y aseguró que continuará implementando acciones para procurar que sus establecimientos sean espacios seguros para todas las personas.

“Por ello, continuaremos dando el seguimiento correspondiente a esta situación con la seriedad y responsabilidad que requiere. Seguiremos trabajando para que nuestras tiendas sean espacios seguros, respetuosos e inclusivos para todas las personas”.