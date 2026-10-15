La modelo argentina aseguró que lleva 16 años pagando pensión alimenticia, pero reconoció que no tiene instinto maternal y cuestionó las críticas que recibe por mantenerse alejada de sus hijas

Sabrina Sabrok volvió a hablar sobre la relación que mantiene con sus hijas y sorprendió al reconocer que no siente cariño por ellas ni tiene interés en buscarlas. La modelo argentina aseguró que lleva 16 años pagando manutención por orden de un juez, pero explicó que cumplir con esa responsabilidad económica no significa que quiera participar en su crianza. Sus declaraciones generaron nuevas reacciones debido a la manera en que se refirió a la maternidad y a su decisión de mantenerse alejada de su familia.

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Durante la premier de “La isla de las muñecas”, la también cantante fue cuestionada sobre los comentarios que ha recibido por no convivir con sus hijas, Metztli, de 16 años, y Dulcinea, de 33. Lejos de evitar el tema, Sabrok aseguró que prefiere reconocer públicamente sus sentimientos antes que aparentar una relación familiar que, según dijo, no desea mantener.

“Yo no tengo instinto maternal, yo siento que no siento nada por ellas. ¿Y yo por qué voy a andar mintiendo? […] Yo no las quiero”.

¿Por qué Sabrina Sabrok no quiere convivir con sus hijas?

La artista explicó que su decisión de mantenerse alejada no es reciente, pues desde hace varios años ha preferido que sus hijas permanezcan bajo el cuidado de sus respectivos padres. En el caso de Metztli, fruto de su relación con Erick Farjeat, señaló que el padre se encarga de su educación y atención cotidiana. Sabrok insistió en que no considera adecuado involucrarse en su crianza y que su postura no ha cambiado pese a los cuestionamientos que enfrenta.

Respecto a sus obligaciones económicas, Sabrina Sabrok afirmó que nunca ha dejado de pagar la pensión alimenticia establecida por las autoridades.

“Yo no debo, yo hace 16 años pago la manutención. Siempre la he pagado porque me lo dictó un juez. Lo que no quiero es verla, eso es lo que genera mucha polémica en las redes”, declaró la cantante.

Sabrina Sabrok confesó que no siente amor por sus hijas y explicó por qué no desea convivir con ellas./RS

La argentina también cuestionó las diferencias que, desde su perspectiva, existen entre las críticas dirigidas a madres y padres que se mantienen alejados de sus hijos. Sabrok considera que su caso genera mayor controversia por tratarse de una mujer, por lo que expresó:

“Yo, como mujer, he dicho que pago la pensión, pero no las quiero ver. Hay millones de hombres que ni siquiera pagan la pensión, no ven a sus hijos y no los critican. No hay ninguna entrevista criticando a un hombre”. Asimismo, sostuvo que “Sí te pueden obligar a pagar una pensión, como vengo pagando”, al defender su postura sobre la responsabilidad económica y los vínculos afectivos.

Sabrina Sabrok anuncia un nuevo ritual y cambios en su carrera

Durante el encuentro con los reporteros, Sabrina Sabrok también reveló que participará en un ritual el próximo 23 de octubre en el Foro Niebla, donde buscará liberarse de un supuesto demonio que, según sus creencias, no pudieron retirarle durante una ceremonia realizada hace 13 años. La cantante comentó que entre sus peticiones se encuentran conservar la salud, alcanzar la juventud eterna y conseguir que las opiniones negativas de otras personas dejen de afectarla. Estas afirmaciones forman parte de sus creencias personales.

En cuanto a sus proyectos profesionales, la modelo explicó que dejó de producir contenido para adultos, actividad a la que se dedicó durante aproximadamente 10 años.