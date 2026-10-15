El Gobierno de la CDMX confirmó la presentación gratuita de Garbage como parte de su programación cultural de noviembre./ FB: Garbage

La banda de rock alternativo liderada por Shirley Manson llegará al corazón de la capital mexicana con un espectáculo gratuito

Los amantes del rock alternativo tienen una nueva cita en la Ciudad de México, pues Garbage ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino el próximo sábado 14 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas. La banda liderada por Shirley Manson llegará a la Plaza de la Constitución para ofrecer un espectáculo abierto al público, por lo que sus seguidores podrán disfrutar de su música sin necesidad de comprar boletos.

La presentación fue anunciada por el Gobierno de la Ciudad de México este jueves 15 de octubre, a través de sus canales oficiales, y forma parte de la programación cultural que se desarrollará durante noviembre. Con este concierto, el Centro Histórico recibirá a una de las agrupaciones más reconocidas del rock alternativo, que ha mantenido su presencia en los escenarios internacionales durante más de tres décadas.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Garbage en CDMX?

La cita será el 14 de noviembre de 2026 en la Plaza de la Constitución, ubicada en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc. El espectáculo comenzará a las 20:00 horas y tendrá entrada completamente gratuita, por lo que no se requiere adquirir boletos para asistir. Hasta el momento, las autoridades no han informado a qué hora comenzará el acceso a la plancha del Zócalo ni si habrá alguna presentación musical antes del concierto principal.

Para quienes deseen acudir, una de las recomendaciones es llegar con anticipación y utilizar transporte público, debido a la cantidad de personas que suelen reunirse en este tipo de espectáculos. Asimismo, será importante consultar los avisos del Gobierno capitalino y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ya que conforme se acerque la fecha podrían anunciarse medidas de seguridad, accesos y posibles cierres viales en las calles cercanas.

La banda liderada por Shirley Manson llegará al Zócalo capitalino con un espectáculo de entrada libre./ FB: Garbage

Garbage llegará al Zócalo con más de 30 años de trayectoria musical

La agrupación estadounidense, formada en 1993, se convirtió en uno de los referentes del rock alternativo de los años noventa gracias a su combinación de guitarras, sonidos electrónicos y la voz de Shirley Manson. Junto con Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker, la cantante ha encabezado un proyecto musical que consiguió reconocimiento internacional desde el lanzamiento de su primer disco, publicado en 1995.

Entre los temas más conocidos de Garbage destacan “Only Happy When It Rains”, “Stupid Girl”, “I Think I'm Paranoid” y “Cherry Lips”, canciones que han acompañado a la banda durante distintas etapas de su carrera. Aunque estos éxitos podrían escucharse en el Zócalo, todavía no se ha confirmado el repertorio que interpretarán en la capital mexicana.

Los seguidores de Garbage podrán disfrutar de sus éxitos sin pagar boleto durante su presentación en el Zócalo./ Gobierno de México

El concierto también representa una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan en vivo a la agrupación, mientras que sus seguidores de años podrán reencontrarse con el estilo musical que la llevó a conquistar escenarios internacionales.