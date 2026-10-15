Tras la cirugía de pulmón del pontífice, la astróloga aseguró que enfrentará una larga recuperación y reveló en qué meses de 2027 podría elegirse a su sucesor

Mhoni Vidente lanzó una inesperada predicción sobre el futuro del Papa León XIV, luego de que se diera a conocer su diagnóstico de cáncer de pulmón y la cirugía a la que fue sometido. La famosa astróloga aseguró que el líder de la Iglesia católica logrará superar la enfermedad, pero advirtió que su estado de salud podría llevarlo a renunciar al papado durante los primeros meses de 2027, lo que provocaría la elección de un nuevo pontífice en el Vaticano.

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Durante su participación del miércoles 14 de octubre de 2026 en El Heraldo de México, Mhoni Vidente sorprendió al revelar cuándo podría ocurrir este cambio en la Iglesia católica.

"Se visualiza que vaya a tener que renunciar por cuestiones de salud y que vayamos otra vez a un cónclave el próximo año 2027, en marzo o en abril.", aseguró la vidente, quien consideró que el pontífice, de 71 años, necesitará un largo periodo de recuperación antes de retomar sus actividades habituales.

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre la salud del Papa León XIV?

Además de anticipar una posible renuncia, Mhoni Vidente descartó que León XIV fallezca a consecuencia de su enfermedad, aunque señaló que los próximos meses serán complicados debido a los tratamientos médicos que, según su predicción, deberá recibir. En sus declaraciones difundidas por El Heraldo de México, la astróloga mencionó que el papa podría necesitar quimioterapias y un periodo prolongado de descanso.

"No veo que fallezca, simplemente va a tener que llevar un proceso en cuestiones de curación, le van a tener que dar quimioterapias, llevar un proceso como todo cáncer. Se visualiza que en estos meses tenga más reposo pero no muere.", afirmó.

Mhoni Vidente predijo que el Papa León XIV podría renunciar en 2027 debido a sus problemas de salud./ RS

Las declaraciones de la vidente surgieron después de que se informara que el Papa León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica el martes 13 de octubre de 2026, en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma. Durante el procedimiento, que tuvo una duración aproximada de 90 minutos, los especialistas le retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho y un estudio del tejido permitió identificar un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se desarrolla en los pulmones.

A pesar de los pronósticos de Mhoni Vidente, no existe un anuncio oficial sobre una posible renuncia del Papa León XIV en 2027. Tampoco se ha confirmado que el pontífice necesite recibir quimioterapia, pues las decisiones relacionadas con su tratamiento dependerán de las evaluaciones médicas. Por ello, las fechas de marzo y abril mencionadas por la astróloga corresponden únicamente a sus predicciones y no a una decisión tomada por la Santa Sede.

¿Cómo se encuentra el Papa León XIV después de su cirugía?

De acuerdo con los reportes médicos difundidos por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la operación concluyó sin complicaciones y el pontífice comenzó su recuperación bajo vigilancia de especialistas. En la actualización del 15 de octubre de 2026, el Vaticano informó que León XIV había pasado una noche tranquila, logró levantarse y desayunó con normalidad, mientras que los estudios posteriores a la intervención mostraban una evolución favorable.