Una cinta mexicana estrenada en 2017 muestra el fallecimiento de un pontífice con el mismo nombre. La coincidencia volvió a llamar la atención tras la operación del líder de la Iglesia católica

Una película de terror realizada hace nueve años ha vuelto a llamar la atención por una coincidencia relacionada con el papa León XIV, quien este martes 13 de octubre de 2026 fue operado de un tumor en el pulmón. La noticia tomó mayor relevancia después de que el Vaticano confirmó que el pontífice de 71 años padece cáncer pulmonar, situación que llevó a usuarios de redes sociales a recordar una escena cinematográfica en la que se anuncia la muerte de un Papa con el mismo nombre.

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La producción que ha provocado sorpresa es El habitante, una película mexicana dirigida por el uruguayo Guillermo Amoedo, presentada en 2017 y disponible en Netflix. Lo que más ha despertado la curiosidad del público es que la historia fue escrita antes de que Robert Francis Prevost fuera elegido como líder de la Iglesia católica en mayo de 2025, cuando decidió adoptar el nombre de León XIV, el mismo que aparece en la cinta.

La secuencia que ha generado comentarios ocurre prácticamente al comienzo de la película, cuando un noticiero ficticio informa sobre la muerte del papa León XIV después de permanecer hospitalizado. En la historia, el fallecimiento es atribuido a una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible, circunstancias que despertaron nuevas especulaciones tras conocerse los problemas de salud del verdadero pontífice.

¿Qué muestra la película de Netflix sobre la muerte del papa León XIV?

Aunque la referencia al Vaticano aparece durante los primeros minutos, El habitante desarrolla una historia completamente diferente, centrada en tres hermanas que entran a la casa de un político corrupto para robar dinero. Sin embargo, sus planes cambian cuando descubren que en el sótano permanece encerrada una niña, cuyo secreto transforma el asalto en una experiencia relacionada con fenómenos sobrenaturales y situaciones aterradoras.

La película El habitante sorprendió por mencionar la muerte de un papa llamado León XIV, años antes de su elección./ RS

La coincidencia comenzó a generar interés desde mayo de 2025, cuando Robert Prevost fue elegido sucesor del papa Francisco. En aquel momento, usuarios de distintas plataformas compartieron fragmentos de la película al descubrir que el nombre León XIV había sido utilizado desde 2017, ocho años antes de que existiera un pontífice con esa denominación. Ahora, con su reciente hospitalización, la escena ha vuelto a provocar preguntas sobre su origen.

El interés aumentó después del comunicado médico emitido este 13 de octubre de 2026, cuando el Vaticano confirmó que León XIV tiene un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. El pontífice fue intervenido en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía asistida por video. La operación duró aproximadamente 90 minutos, concluyó sin complicaciones y el Papa permanece con vida, recuperándose bajo vigilancia médica.

Director de El habitante revela por qué utilizó el nombre de León XIV

La elección del nombre del pontífice ficticio tiene una explicación que el propio Guillermo Amoedo compartió después de que su película se volviera viral. El cineasta señaló que comenzó a desarrollar el guion en 2015, cuando investigó distintos documentos y relatos religiosos para construir una historia que combinara elementos históricos con el terror sobrenatural.

Entre sus principales referencias estuvieron las profecías atribuidas a San Malaquías y Santa Hildegarda de Bingen, además de teorías religiosas no reconocidas oficialmente y antecedentes sobre los llamados antipapas. A partir de esa investigación decidió utilizar el nombre León XIV, sin imaginar que una década después sería elegido un pontífice con la misma denominación. El director ha aclarado que no considera esta coincidencia como una premonición.

La película mexicana El habitante muestra un noticiero ficticio que anuncia la muerte de un pontífice llamado León XIV./ RS