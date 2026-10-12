Papa León XIV será hospitalizado de última hora: ¿De qué se trata su problema de salud?

El papa León XIV ingresará este martes a un hospital de Roma para someterse a una cirugía de emergencia; en RÉCORD te decimos cuales son las causas de esta intervención médica

El papa León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre en Roma, Italia, para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La información fue confirmada por fuentes de la oficina de prensa del Vaticano, que señalaron que el ingreso está previsto para el mediodía

El papa ingresará este martes a un hospital de Roma para someterse a una cirugía / Captura de pantalla

El propio pontífice, de 71 años, dio a conocer la situación el domingo 11 de octubre, después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Explicó que los médicos encontraron la lesión durante unas revisiones y que fue detectada en una fase muy temprana y bien localizada, por lo que le recomendaron una intervención quirúrgica.

¿Qué se sabe de la cirugía de León XIV?

De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, el nódulo fue identificado durante una revisión médica de rutina, no a raíz de síntomas o de una infección. Los médicos consideraron conveniente retirarlo, aunque hasta el momento no se ha informado públicamente que la lesión sea cancerosa ni se han divulgado resultados que permitan establecer su naturaleza.

La operación se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma, hospital al que han acudido otros pontífices para recibir atención médica. El Vaticano prevé que la estancia hospitalaria posterior a la intervención sea de aproximadamente una semana, aunque no ha ofrecido más detalles sobre el procedimiento ni sobre los cuidados específicos que necesitará el papa.

Por el momento, León XIV mantendrá sus actividades oficiales. Este lunes continuó con su agenda de reuniones y audiencias, entre ellas encuentros con representantes de la Iglesia católica de distintos países, de acuerdo con los reportes difundidos desde el Vaticano.

La recuperación de la cirugía y su agenda

La noticia ha generado atención entre los fieles católicos y en distintas comunidades religiosas del mundo, debido a la relevancia del pontífice y a la incertidumbre que suele acompañar cualquier intervención médica. León XIV agradeció las muestras de cercanía espiritual y pidió a los creyentes que lo acompañen con sus oraciones durante este proceso.

El Vaticano prevé que León XIV este ausente al menos 1 semana mientras se recupera / Captura de pantalla