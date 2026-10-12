El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un descenso de temperatura en 12 estados por la llegada del Frente Frío 2./ IA

El nuevo sistema frontal comenzará a sentirse este lunes 12 de octubre con bajas temperaturas, fuertes vientos y lluvias

El inicio de semana estará marcado por un cambio en las condiciones del tiempo en México, donde la combinación de dos fenómenos meteorológicos provocará lluvias, vientos de hasta 90 kilómetros por hora y temperaturas cercanas a los 0 grados Celsius. El ingreso del Frente Frío Número 2 coincidirá con los remanentes del ciclón tropical Rachel, situación que mantendrá bajo vigilancia al noroeste del territorio nacional.

Uno de los mayores riesgos se concentrará en Baja California, donde se pronostican rachas de viento de entre 80 y 90 kilómetros por hora, además de oleaje de 4 a 6 metros de altura en la costa occidental. Estas condiciones podrían complicar las actividades marítimas y provocar afectaciones en zonas expuestas a los fuertes vientos.

La situación será distinta en las regiones montañosas del país, donde el descenso de temperatura comenzará a sentirse principalmente durante las madrugadas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al menos 12 estados tendrán registros mínimos de entre 0 y 5 grados Celsius durante el lunes 12 y martes 13 de octubre.

El pronóstico forma parte de los cambios atmosféricos propios del otoño, temporada en la que los sistemas frontales comienzan a desplazarse hacia México. Sin embargo, las condiciones previstas no serán iguales en todo el país, pues mientras algunas regiones enfrentarán ambiente frío, otras tendrán lluvias y vientos intensos.

Frente Frío 2 y Rachel: así cambiará el clima del 12 al 14 de octubre

El Frente Frío Número 2 de la temporada 2026-2027 comenzará a ingresar por el noroeste de México entre el domingo 11 y la mañana del lunes 12 de octubre. Posteriormente, continuará su desplazamiento de manera lenta sobre sectores del norte, favoreciendo cambios en las condiciones meteorológicas.

Durante su recorrido, el sistema tendrá interacción con los remanentes del ciclón tropical Rachel, lo que incrementará la inestabilidad atmosférica principalmente en Baja California y Sonora. Como consecuencia, se esperan precipitaciones y ráfagas de viento que podrían representar riesgos para la población, especialmente en carreteras y zonas costeras.

Para el lunes 12 de octubre, el pronóstico contempla un ambiente más frío durante las primeras horas del día en zonas altas de diferentes entidades. Aunque el nuevo frente afectará principalmente al norte del territorio nacional, también se registrarán temperaturas bajas en regiones serranas del centro, oriente y sur.

México se prepara para el Frente Frío Número 2, que provocará madrugadas frías del 12 al 14 de octubre de 2026./ RS

Las condiciones de frío continuarán durante el martes 13 de octubre, cuando nuevamente se esperan mínimas de 0 a 5 grados Celsius en distintas zonas montañosas. Este rango de temperatura también está previsto para la madrugada del miércoles 14, aunque con algunos cambios en la lista de entidades afectadas.

En cuanto a los vientos, las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles caídas de ramas, árboles y anuncios publicitarios. Para las personas que viven cerca de la costa occidental de Baja California, el oleaje elevado de hasta 6 metros representa una condición de riesgo, por lo que deberán atender las indicaciones de Protección Civil.

¿En qué estados bajará la temperatura hasta los 0 grados?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que durante las madrugadas del lunes 12 y martes 13 de octubre se presenten temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en las zonas serranas de las siguientes 12 entidades: Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Guerrero

Sin embargo, para el miércoles 14 de octubre, la lista tendrá una modificación. El pronóstico mantiene las temperaturas de 0 a 5 grados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, mientras que Guerrero deja de aparecer entre las entidades con ese rango de temperatura.

Es importante aclarar que las bajas temperaturas se esperan principalmente en regiones montañosas, por lo que no significa que todas las ciudades de estos estados registrarán valores cercanos al punto de congelación. Las condiciones pueden variar dependiendo de la altitud, ubicación geográfica y evolución de los sistemas atmosféricos.

Ante las madrugadas frías, se recomienda a la población utilizar ropa abrigadora, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños y adultos mayores. En las zonas donde se esperan lluvias y fuertes vientos, también es importante asegurar objetos que puedan desprenderse y extremar precauciones al conducir.

Las temperaturas podrían descender hasta los 0 grados Celsius en zonas serranas del norte, centro y sur del país./ RS