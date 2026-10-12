Autoridades buscan a personas que tocaron una zorra gris en Cancún; esta es la razón

La Secretaría de Salud de Quintana Roo emitió un aviso para localizar a quienes tocaron una zorra gris en Cancún./ RS

La Secretaría de Salud de Quintana Roo emitió un aviso para localizar a quienes tuvieron contacto con un animal silvestre en Bodega Aurrera. La dependencia pide a los involucrados acudir a revisión médica

La presencia de una zorra gris en el estacionamiento de un supermercado en Cancún provocó que las autoridades sanitarias de Quintana Roo emitieran un llamado para localizar a las personas que tuvieron contacto con el animal. La situación ha generado preocupación entre los habitantes debido a los posibles riesgos que representa interactuar con fauna silvestre, especialmente cuando se desconoce su estado de salud.

Fue este domingo 11 de octubre de 2026 cuando la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a quienes estuvieron cerca del ejemplar y llegaron a tocarlo. El aviso también está dirigido a los propietarios de mascotas que pudieron haber interactuado con la zorra, con el objetivo de brindarles orientación y determinar si requieren atención médica.

El encuentro ocurrió el sábado 3 de octubre, en el estacionamiento de Bodega Aurrera, ubicado en la Supermanzana 248, sobre la avenida Kabah, en el municipio de Benito Juárez, Cancún. El animal fue captado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa cómo camina entre los vehículos y se acerca a algunas personas y perros que se encontraban en el establecimiento.

¿Por qué Salud busca a las personas que tocaron una zorra gris en Cancún?

La solicitud de las autoridades tiene como finalidad identificar posibles exposiciones a enfermedades que pueden transmitir algunos animales silvestres. Por ello, la Secretaría de Salud de Quintana Roo pidió que quienes tuvieron contacto físico con la zorra gris se reporten para recibir una valoración y el seguimiento correspondiente.

Una de las principales preocupaciones relacionadas con el contacto con animales silvestres es la rabia, enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central y que puede transmitirse a través de la saliva de un animal infectado, principalmente por mordeduras o contacto con heridas abiertas. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que la zorra gris de Cancún estuviera infectada.

Zorra gris causa preocupación en Cancún luego de ser captada cerca de personas y mascotas en un supermercado./ Captura de pantalla

Además de la rabia, los zorros pueden ser portadores de otros agentes infecciosos, entre ellos los relacionados con la leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede adquirirse mediante contacto con agua o tierra contaminada con orina de animales infectados. También pueden presentar sarna sarcóptica, una afección cutánea causada por ácaros que puede afectar a otros animales y, en determinadas circunstancias, a los seres humanos.

Es importante aclarar que el simple hecho de acercarse a una zorra gris no significa que una persona haya contraído alguna enfermedad. El riesgo depende del tipo de contacto y de las condiciones sanitarias del ejemplar, por lo que resulta fundamental que cualquier persona que haya sufrido una mordedura, rasguño o exposición directa reciba orientación médica.

Otro de los aspectos que generó cuestionamientos fue el tiempo transcurrido entre el incidente y la publicación del aviso. Aunque el animal fue visto el 3 de octubre, la dependencia estatal difundió la solicitud de localización hasta el 11 de octubre, ocho días después, situación que provocó críticas en redes sociales por la demora en informar a la población.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud de Quintana Roo no ha detallado públicamente cuántas personas pudieron haber tenido contacto con la zorra gris, ni ha dado a conocer resultados de estudios veterinarios que permitan confirmar si el ejemplar presentaba alguna enfermedad.

¿Qué hacer si tuviste contacto con la zorra gris en Bodega Aurrera?

Ante esta situación, las autoridades sanitarias pidieron a los ciudadanos que hayan estado en el estacionamiento del supermercado el sábado 3 de octubre y que tuvieron contacto con el animal, o cuyas mascotas interactuaron con él, comunicarse para recibir orientación médica. La Secretaría de Salud de Quintana Roo habilitó los siguientes medios de atención: 911: Número de emergencias para reportar la situación.

998 888 6640: Teléfono de contacto para recibir orientación sanitaria.

Horario de atención: De lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

Unidad médica más cercana: Otra alternativa para solicitar una valoración por posible exposición.

En caso de haber sufrido una mordedura o rasguño, se recomienda lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos y acudir a recibir atención médica lo antes posible. Si existe sospecha de exposición a la rabia, el personal de salud determinará si es necesario aplicar un tratamiento preventivo.

La dependencia también solicitó a los ciudadanos compartir el aviso para facilitar la localización de quienes aparecen en las imágenes del encuentro con la zorra gris. De esta manera, se busca que las personas involucradas conozcan la alerta y puedan recibir atención sin esperar a presentar síntomas.

El avistamiento de la zorra gris ocurrió el 3 de octubre de 2026, en la Supermanzana 248, sobre la avenida Kabah./ RS