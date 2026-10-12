El mundo de la gastronomía está de luto por la muerte de Mariusz Komenda, recordado concursante de MasterChef Polonia./ RS

l cocinero, recordado por llegar a las semifinales de MasterChef en 2019, falleció después de someterse a dos cirugías cerebrales y varios tratamientos médicos

La muerte de Mariusz Komenda, exparticipante de MasterChef Polonia, sorprendió a los seguidores del programa gastronómico luego de confirmarse que el cocinero falleció a los 44 años, tras enfrentar una grave enfermedad que lo mantuvo bajo atención médica durante gran parte de 2026. Su partida fue dada a conocer por la cadena TVN, que recordó su trayectoria y la relación que mantuvo con el reality incluso después de concluir su participación.

El fallecimiento fue confirmado el miércoles 7 de octubre de 2026, fecha en la que comenzaron a circular mensajes de despedida entre personas cercanas al chef y habitantes de Środa Śląska, Polonia, ciudad de donde era originario. Aunque en los últimos meses se conocían sus problemas de salud, la noticia provocó tristeza entre quienes siguieron su paso por la televisión.

A través de las redes sociales oficiales de MasterChef, la producción lamentó la pérdida del cocinero con un mensaje dirigido a sus familiares, compañeros y seguidores. “Con gran tristeza recibimos la noticia de la muerte de Mariusz Komenda”, expresó el equipo del concurso, que también destacó el entusiasmo con el que compartía sus conocimientos gastronómicos.

Antes de enfrentar sus problemas médicos, Komenda había construido una trayectoria como cocinero y restaurantero, además de convertirse en una figura reconocida de la televisión polaca. Su participación en la octava temporada de MasterChef, transmitida en 2019, le permitió llegar hasta las semifinales y ganarse el reconocimiento de los espectadores.

¿Qué enfermedad tenía Mariusz Komenda, exparticipante de MasterChef?

Los problemas de salud de Mariusz Komenda comenzaron en enero de 2026, cuando acudió al hospital después de presentar síntomas que inicialmente hicieron sospechar de un accidente cerebrovascular. Sin embargo, los estudios médicos identificaron un tumor en el tálamo derecho del cerebro, con características de un glioma maligno, diagnóstico que cambió por completo su vida.

MasterChef Polonia confirmó el fallecimiento de Mariusz Komenda, quien enfrentó una complicada enfermedad durante varios meses./ MasterChef Polonia

Ante la gravedad de su condición, el cocinero tuvo que someterse a dos operaciones cerebrales. Durante la primera intervención, los especialistas retiraron el tumor, pero posteriormente fue necesario realizar un segundo procedimiento en el que se extrajo una parte del hueso del cráneo para atender las complicaciones y disminuir riesgos para su salud.

El tratamiento no terminó con las cirugías, ya que Komenda también recibió radioterapia y comenzó un proceso de rehabilitación. Durante ese periodo, el chef compartió públicamente información sobre su enfermedad y los retos que enfrentaba, mientras buscaba alternativas para continuar con su atención médica especializada.

Los elevados costos de los procedimientos llevaron a familiares y amigos a impulsar campañas de recaudación de fondos. A la iniciativa se sumaron habitantes de su comunidad, organizaciones locales y personas que habían seguido su carrera, quienes aportaron recursos para ayudarlo a cubrir sus tratamientos y necesidades médicas.

MasterChef despide a Mariusz Komenda y recuerda su trayectoria

La historia del cocinero dentro de la televisión comenzó en 2019, cuando participó en la octava temporada de MasterChef Polonia. Su desempeño le permitió avanzar hasta las semifinales y formar parte de un viaje a México, donde los concursantes tuvieron la oportunidad de conocer distintos aspectos de la gastronomía nacional.

Aunque no consiguió llegar a la final, su aparición en el programa le permitió consolidar nuevos proyectos. Después de la competencia, continuó trabajando dentro del sector gastronómico y abrió restaurantes en su ciudad natal, entre ellos Father & Son, establecimiento que inauguró junto con su hijo en abril de 2025.

El cocinero Mariusz Komenda falleció el 7 de octubre de 2026, después de someterse a tratamientos contra un tumor cerebral./ RS

Su vínculo con el reality tampoco terminó al abandonar la competencia, pues posteriormente regresó como invitado para compartir experiencias y conocimientos con otros participantes. Esta cercanía llevó a la producción a dedicarle un mensaje especial tras conocer su fallecimiento.

“Mariusz era parte de la familia MasterChef. Lo recordamos como un hombre lleno de pasión, energía y amor por la cocina. Durante años, volvió a nosotros, compartiendo sus conocimientos, experiencia y pasión por la cocina. Es difícil encontrar palabras que puedan expresar nuestro dolor. Estamos sufriendo con su familia, seres queridos, y todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Mariuszu, te echaremos mucho de menos”.