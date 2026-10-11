¿Sacrificarán a Altai? Revelan qué pasará con el tigre que mató a un hombre en un zoológico de Inglaterra

Un hombre murió tras ingresar al recinto de los tigres en Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster, Inglaterra./ Captura de pantalla

El felino de cinco años atacó a un visitante que ingresó a su hábitat en Yorkshire Wildlife Park

El caso de Altai, el tigre de cinco años que atacó y mató a un hombre en Inglaterra, ha generado conmoción y preocupación por el destino del animal. Luego de que un visitante ingresara a su hábitat en el Yorkshire Wildlife Park, los responsables del zoológico dieron a conocer la decisión que tomaron sobre el felino, mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

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La tragedia se registró el sábado 10 de octubre de 2026, en el parque de vida silvestre ubicado cerca de Doncaster, Inglaterra. De acuerdo con la Policía de South Yorkshire, alrededor de las 13:35 horas recibieron una llamada de emergencia que alertaba sobre un hombre que había ingresado al recinto de los tigres, donde fue atacado por uno de los animales.

Tras el reporte, los equipos de emergencia acudieron al lugar para intentar auxiliar al visitante. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el hombre perdió la vida pese a recibir atención médica. El incidente provocó la evacuación de las instalaciones y la movilización de las autoridades para esclarecer lo sucedido.

¿Sacrificarán a Altai, el tigre que mató a un hombre en Inglaterra?

Una de las principales dudas que surgieron después del ataque fue si Altai sería sacrificado por haber causado la muerte del visitante. Ante la preocupación de quienes siguen el caso, la administración del Yorkshire Wildlife Park confirmó que el animal se encuentra en buenas condiciones y que no será sometido a la eutanasia.

El Yorkshire Wildlife Park confirmó que el tigre Altai no será sacrificado tras el ataque que provocó la muerte de un visitante./ Captura de pantalla

“Queremos asegurarles que se encuentra sano y salvo y que no será sacrificado a consecuencia de este incidente”, informó el Yorkshire Wildlife Park mediante un comunicado.

La decisión fue anunciada después de que el zoológico recibiera numerosos mensajes de personas interesadas en conocer el estado del felino. Los responsables del parque también señalaron que Altai permaneció dentro de su recinto, por lo que no representó un riesgo adicional para los demás visitantes.

Por otra parte, la administración lamentó el fallecimiento del hombre y expresó su solidaridad con sus familiares mediante un mensaje oficial:

“Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias siguen con la familia y los seres queridos del hombre que lamentablemente perdió la vida”.

Como parte de las medidas adoptadas después de la tragedia, el Yorkshire Wildlife Park permaneció cerrado el domingo 11 de octubre, mientras continuaban las investigaciones. El personal del zoológico también recibió apoyo tras el impacto que provocó el incidente.

Hombre pidió que le tomaran una fotografía antes de ser atacado por el tigre

Uno de los detalles que más ha llamado la atención ocurrió minutos antes de que el visitante ingresara al hábitat del animal. Según testimonios de personas presentes, el hombre se acercó a otros asistentes para solicitarles ayuda con una fotografía mientras se encontraba cerca del recinto de Altai.

“¿Pueden sacarme una foto con el tigre?”, preguntó el visitante, antes de dirigirse hacia el espacio donde permanecía el felino. De acuerdo con los relatos, también habría solicitado una imagen adicional poco antes de cruzar las barreras que separaban al público de los animales.

Momentos después, el hombre ingresó al área restringida y fue atacado por el tigre. Las autoridades todavía investigan cómo consiguió superar las medidas de seguridad y qué lo llevó a acercarse de esa manera al animal, por lo que no se ha establecido oficialmente el motivo de su comportamiento.

Tras el ataque, los servicios de emergencia desplegaron dos ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y personal médico para atender al visitante. Pese a los esfuerzos realizados, las heridas que sufrió resultaron mortales.