Un hombre murió tras ser atacado por un tigre en un parque de Inglaterra. / Captura

El hombre ingresó al recinto de los felinos en el Yorkshire Wildlife Park y murió en el lugar, pese a la intervención de los servicios de emergencia

Un hombre murió este sábado 10 de octubre tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, un parque de vida silvestre ubicado cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra. El incidente provocó la evacuación de los visitantes y el cierre temporal de las instalaciones.

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De acuerdo con la Policía de South Yorkshire, el hombre ingresó al recinto destinado a los tigres alrededor de las 13:30 horas, tiempo local. El animal le provocó heridas graves y, pese a los esfuerzos del personal médico, la víctima fue declarada muerta en el lugar.

¿Cómo ocurrió el ataque del tigre en Inglaterra?

Las autoridades recibieron el reporte de emergencia alrededor de las 13:35 horas, después de que se informara que un hombre había entrado al espacio donde se encontraban los felinos. Al lugar acudieron equipos médicos y ambulancias para atender a la víctima; sin embargo, no lograron salvarle la vida.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las circunstancias por las que el hombre ingresó al recinto. La Policía de South Yorkshire mantiene las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El hombre ingresó al recinto donde se encontraba el tigre. / Captura

Evacúan el Yorkshire Wildlife Park tras el ataque

Después del incidente, los visitantes fueron evacuados como medida preventiva. La administración del parque activó sus protocolos de emergencia y comenzó a colaborar con las autoridades para esclarecer lo sucedido. La Policía de South Yorkshire informó que el tigre permaneció dentro de su recinto y no resultó herido, por lo que no representaba un peligro adicional para el público.